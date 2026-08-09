Prazna stolica u svečanoj loži: Gradonačelnik Bulj nije se pojavio, vojvoda poručio: „Pozdrav Miru Bulju, ma gdje god bio“

U tijeku je 311. Sinjska alka, a alkarsko trkalište ispunjeno je do zadnjeg mjesta. Svečana loža ispunjena je istaknutim osobama iz političkog života predvođena pokroviteljem Sinjske alke, predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Ali jedno mjesto, koje tradicionalno pripada, gradonačelniku Sinja Miru Bulju ostalo je prazno.

Stolica između župana Blaženka Bobana i Stipe Jukića, predsjednika Viteškog alkarskog društva, zjapila je prazna i tijekom pozdravnog govora vojvode Maria Šušnjare.

Pozdravljajući okupljene pozdravio je i Mira Bulja s riječima: "Pozdrav Miru Bulju ma gdje god bio", što je dočekano sa smijehom s tribina i svečane lože.