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Pravoslavni svećenik objavio sliku s Thompsonom pa na društvenim mrežama primio prijetnje smrću

Policija istražuje događaj
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Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je u srijedu da joj je 56‑godišnjak prijavio prijetnje smrću putem društvenih mreža. Prema neslužbenim podacima, prijetnje je prijavio pravoslavni svećenik koje je dobio nakon što je na društvenoj mreži objavio zajedničku fotografiju s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom.

Policijska uprava vukovarsko‑srijemska navela je da je kaznenu prijavu 56‑godišnjaka zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijetnje zaprimila u utorak. Muškarac je u prijavi naveo da mu se putem društvenih mreža upućuju prijetnje smrću. Policijski službenici, u povodu zaprimljene prijave, provode kriminalističko istraživanje, kažu u policiji, piše Večernji list. 

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