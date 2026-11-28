Advent na Kampusu postaje omiljena adventska destinacija među mladima u Splitu. Mjesto s pristupačnim cijenama i mnoštvom različitih božićnih događanja nezaobilazno je za mnoge posjetitelje.

Nakon posljednjih dviju večeri, tijekom kojih smo slavili uz grupe Boss i ET, večeras smo program nastavili uz Nedu Ukraden. Ulaznice su se prodavale po cijeni od jednog eura za studente i maturante, dok je cijena za ostale posjetitelje iznosila 10 eura.

Za početak, zagrijavanje uz DJ-a, a potom dolazak osobe zbog koje su svi na Kampusu – Nede Ukraden. Otvorila je večer pjesmom "Nisam ti ja baš bilo tko" te nastavila izvoditi svoje pjesme poput "Baš šteta", "Viljamovka" i "Nisi ti bio za mene". Potonju je posvetila svojem bivšem mužu, a najavila ju je porukom mladima da ne ulaze u loše veze i brakove.

Izrazila je veliko zadovoljstvo zbog svojeg večerašnjeg dolaska i poželjela studentima da ostvare sve što požele.

Vrhunac večeri dogodio se kada je na red došla pjesma "Da se nađemo na pola puta". Studenti su strpljivo iščekivali ovaj hit i uživali pjevajući.

Zabava se nastavila uz naše najpoznatije pjesme poput "Večeras je naša fešta", koja je izazvala pravo studentsko ludilo.

Bilo da ste mirniji tip osobe ili veliki ljubitelj zabave, mogli ste pronaći svoj božićni kutak na Kampusu uz odličnu i povoljnu ponudu hrane i pića.

Mladi su se zabavljali i plesali, a bilo je i onih koji su na kreativan način dodatno uljepšali večer. Naime, zatekli smo studenta koji je obilazio Kampus s polaroid fotoaparatom i fotografirao posjetitelje za pet eura.

Za kraj možemo samo zaključiti da su studenti još jednom priredili nezaboravnu večer.