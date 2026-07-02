"Pravo domoljublje ne pokazuje se mržnjom": U Dalmaciji oštećeni automobili zbog registarskih oznaka

Mladi zadarski političar Daniel Mijatović objavio je da je tijekom noći u Zadru oštećen veći broj automobila, navodno samo zbog registarskih oznaka koje su nosili. Među oštećenim vozilima, kako je naveo, bio je i automobil gostiju koji ovih dana borave u njegovu domu.

Posebno ga je, istaknuo je, pogodilo to što je riječ o ženi koja prolazi kroz iznimno tešku životnu situaciju.

"Posebno me pogodilo što se radi o ženi koja prolazi kroz iznimno tešku životnu priču. Iskreno, jednu od najtežih koje sam ikada čuo", poručio je Mijatović.

"Umjesto mira i predaha, jutro su dočekali s prerezanim gumama"

Kako je objasnio, zbog životnih okolnosti ta si žena ne može priuštiti ljetovanje, pa su on i njegova obitelj odlučili njoj, njezinu bratu i djetetu o kojem se većinom brine otvoriti vrata svoga doma i omogućiti im nekoliko dana odmora. No umjesto mira i predaha, dočekala ih je neugodna scena. "Umjesto mira i predaha, jutro su dočekali s prerezanim gumama", napisao je Mijatović, jasno poručivši da takve postupke osuđuje bez ikakve zadrške.

"Vandalizam nikada ne može biti izraz domoljublja"

U svojoj objavi osvrnuo se i na širi društveni kontekst, naglasivši da razumije kako Domovinski rat i danas ostavlja duboke rane te da mnoge hrvatske obitelji nose bol koju vrijeme nije izbrisalo. Te rane, poručuje, zaslužuju poštovanje i nikada se ne smiju zaboraviti. Ipak, naglašava da je nužno razlikovati odgovornost pojedinaca od kolektivne osude ljudi zbog registarskih oznaka ili nacionalnosti.

"Kao netko tko politički djeluje u ovom gradu i iskreno voli Hrvatsku, smatram da vandalizam nikada ne može biti izraz domoljublja", istaknuo je Mijatović.

Pozvao policiju da pronađe počinitelje

Dodao je kako ovakvi postupci ne donose pravdu, ne odaju počast hrvatskim braniteljima i ne rješavaju nijedan problem. Suprotno tome, smatra da narušavaju ugled Zadra, stvaraju osjećaj nesigurnosti i bacaju sjenu na većinu građana koji takvo ponašanje ne podržavaju. Od policije očekuje da pronađe počinitelje i da oni odgovaraju u skladu sa zakonom. "Hrvatska mora biti država u kojoj se poštuje zakon, štiti privatna imovina i u kojoj nema mjesta za vandalizam, bez obzira na to tko je žrtva", poručio je.

Na kraju je naglasio da se, prema njegovu mišljenju, pravo domoljublje ne pokazuje mržnjom ni uništavanjem tuđe imovine. "Pravo domoljublje ne pokazuje se mržnjom ni uništavanjem tuđe imovine, nego odgovornošću, poštivanjem zakona i brigom za ugled vlastitoga grada i države", zaključio je Daniel Mijatović.