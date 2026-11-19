Policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave dubrovačko-neretvanske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo nedozvoljene trgovine.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni, protivno zakonskim propisima, radi daljnje preprodaje, neovlašteno nabavio veću količinu pirotehničkih sredstava različitih kategorija, kao i nekoliko komada oružja. Svoju je ponudu oglašavao putem društvenih mreža.

Pretragom stana otkriven pravi arsenal pirotehnike i opasnih predmeta

Temeljem naloga suda policijski službenici pretražili su stan kojim se osumnjičeni koristi na području Nove Mokošice, gdje je pronađena i oduzeta veća količina pirotehničkih sredstava, streljiva, oružja i drugih opasnih predmeta.

Među pronađenim predmetima nalazilo se:

736 komada pirotehničkih sredstava F4 kategorije

2.230 komada pirotehničkih sredstava F2 kategorije

5.000 komada pirotehničkih sredstava

20 komada pirotehničkih sredstava P1 kategorije

9 pakiranja sporogorećeg štapina, ukupne duljine 5 metara po pakiranju

50 startnih metaka i 73 komada startne municije

34 grama baruta

36 vatrometnih kutija i 4 kugle za vatromet

cilindri za izradu pirotehničkih sredstava i jedan ručno izrađeni pirotehnički predmet

jedan signalni pištolj

6 noževa za bacanje, 3 teleskopske palice, 4 boksera i jedan preklopni nož

2 spreja s nadražujućom tvari.

Pronađena pirotehnička sredstva i oružje su uz potvrdu su oduzeti i sigurnosno pohranjeni do uništnja.

Određen mu istražni zatvor

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 20-godišnjak je, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Potom je doveden pred suca istrage, koji mu je odredio istražni zatvor.