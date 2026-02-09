Pravda neće stići: Umro je snajperist Savo Pejović, nepravomoćno osuđen za dvostruko ubojstvo kod Splita

Preminuo je Savo Pejović (66). Kako smo neslužbeno doznali, u zagrebačkom zatvoru preminuo je nepravomoćno osuđeni za dvostruko ubojstvo od prije dva desetljeća, tako da taj grozomorni zločin na koncu neće dobiti svoj pravosudni epilog. Odnosno, u predmetu će se zatražiti obustava postupka zbog smrti optuženog, a na koncu preživjeli (jer su u međuvremenu preminula i očevi obojice likvidiranih mladića) neće imati satisfakciju doznati tko je kriv za smrt dvojice prijatelja, potvrđeno nam je iz pouzdanih izvora...

Cijeli ovaj mučan slučaj od samog početka je slutio na tešku nepravdu. Od trenutka kada su na parkiralištu pored hotela Jadran u Segetu Donjem u rano jutro 22. travnja 2005. godine pronađena tijela dvojice mladića, 23-godišnjeg zaštitara Nediljka Kozlice te 19-godišnjeg Nenada Rakijara, koji su bili izrešetani streljivom, svi su pokušavali odgonetnuti tko je kriv za zločin.

Jer mjesecima je slučaj bio u obradi, potrajalo je dok na koncu nije uhićen Savo Pejović. Optužen je za dvostruko ubojstvo, teretio se da je mladiće likvidirao pucajući iz dva oružja, a ubijeni su s najmanje 11 metaka. Međutim, sudski postupak nikad nije okončan: tri puta je Pejović osuđen, svaki put na kaznu zatvora od 20 godina, no presude iz 2013. i 2015. godine su ukinute, pale su pred Vrhovnim sudom RH zbog bitnih povreda kaznenog postupka pa je provedeno i treće suđenje.

Nepravomoćna presuda - 20 godina zatvora

I u tom postupku je pred Županijskim sudom u Splitu Savo Pejović osuđen na 20 godina zatvora, prije točno dvije godine u siječnju 2024. Iako materijalni dokazi u predmetu nisu bili posebno kvalitetni (Pejović je od početka negirao umiješanost u zločin, a sam motiv nikad nije decidirano utvrđen, nikad nije razjašnjeno zašto bi uopće Pejović došao sa Škorpionom i Crvenom Zastavom ili Pietro Berettom I sasuo pravu kišu olova na nesretne momke), prilikom izricanja te nepravomoćne presude sutkinja (inače poznata po minucioznoj analizi svakog slučaja) je naglasila kako je ovo bilo ‘okrutno, bezobzirno, planirano i bešćutno ubojstvo’; kako je ‘imao povlasticu živjeti život jako dugo koliko traje postupak, a životi mladih žrtava su ugašeni’…

Istina je doduše i da je dobar dio tog vremena, sigurno preko šest godina, Savo Pejović proveo iza rešetaka zbog obveznog odlaska u istražni zatvor nakon presuda kojima je osuđen na 20 godina zatvora. Tako je bilo i početkom 2024. godine, jer nije bio na objavi sudske odluke u Splitu, već je pritvoren koji dan kasnije. I tako je u zatvoru čekao sjednicu Visokog kaznenog suda na kojoj se trebalo odlučiti o njegovoj žalbi. No, taj dan Pejović nije dočekao, kao ni rodbina žrtava da se pravomoćno utvrdi krivnja, da pravomoćno znamo tko je hladnokrvno ubio Nediljka Kozlicu i Nenada Rakijara.