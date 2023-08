'PRAVA MUKA JEŽEVA' Splitski roditelji mališana bez baka servisa na mukama: '600 eura mjesečno je izbijanje iz cipela za kućni budžet'

Svaki zaposleni roditelj, koji nema baka servis, mora svoje dijete 'dati' u vrtić. No, kako to obično biva kod nas, mjesta za svu djecu – nema. Ili, ipak ima?!

Prošle, 2022. godine u Splitu je nakon prvog kruga upisa u četiri predškolske ustanove Grada Splita - DV Marjan, DV Grigor Vitez, DV Radost i DV Cvit Mediterana ostalo neupisano oko 500 djece, a nakon drugog kruga ta brojka smanjila se na dvjestotinjak. Ove godine, prema informaciji koju je izrekao splitski gradonačelnik Ivica Puljak na konferenciji za medije 15. lipnja 2023. godine, sva djeca koja su se prijavila na upis u vrtićke skupine bit će upisana u neki od vrtića grada Splita.

- 10. srpnja istekao je rok za donošenje rješenja po žalbama u postupku upisa djece u dječje vrtiće grada Splita - stoji u zadnjoj objavi na službenoj web stranici Grada Splita o upisima u četiri predškolske ustanove Grada Splita.

Naime, zbog činjenice da su upisi u privatne i vjerske predškolske ustanove provedeni zasebno, a da su četiri gradske predškolske ustanove posebni pravni subjekti te zbog činjenice da su se roditelji mogli prijaviti samo u jednu gradsku predškolsku ustanovu, na kraju procesa žalbi ostao je određeni broj nepopunjenih mjesta, kako u vrtićkim programima u gradskim ustanovama, tako u jasličkim programima u privatnim i vjerskim ustanovama.

Kako doznajemo, nakon što su se roditelji s višestrukim prijavama odlučili u koji će vrtić upisati dijete, odnosno nakon što su potpisali ugovor, Ustanova je obavijestila roditelje djece o slobodnim mjestima i ponudila im mjesto u odgovarajući program u drugoj predškolskoj ustanovi.

Puljak: U konačnici ćemo imati upisanu svu djecu

- Manji dio djece neće biti upisan u vrtić koji je bio prvi ili drugi izbor, ali u konačnici ćemo imati upisanu svu djecu, bez obzira jesu li roditelji zaposleni ili ne, i bez obzira imaju li prebivalište u Split - kazao je Puljak na konferenciji za medije povodom objave privremenih rezultata.

Ipak, službeno nema još uvijek nikakvih konačnih brojki o djeci koja su (ne)upisana u predškolske ustanove. Ni gradske ni privatne, iako nas do početka pedagoške godine dijeli nešto više od dva tjedna.

- Ove godine smo imali pojačan broj zahtjeva za upise u dječje vrtiće u odnosu na lani. Uspjeli smo zbrinuti gotovo svu djecu i mislim da ćemo zaista napraviti ono što je bila nemoguća misija, a to je da će ostati iznimno mali broj neupisane djece. Kreće izgradnja vrtića na Kili i Pujankama, istodobno idemo s preuređenjem na Mertojaku i radi se dogradnja vrtića u Žrnovnicu. To je još par stotina mjesta za dogodine i nakon toga ćemo nastaviti sa izgradnjom novih kapaciteta do 2027. godine i mislim da će do tada gotova sva djeca biti upisana - kazao je u posljednjem obraćanju javnosti vezano za upise u gradske vrtiće, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Marijo Negotić.

Koja je cijena angažmana dadilje?

No, što je s roditeljima čija djeca ipak nisu upisana u neki od vrtića na području grada. Mnogi se žale da su cijene dadilja otišle 'u nebo', dok drugi pak smatraju da je cijena opravdana jer 'ipak se radi o životu tvog djeteta'.

Razvila se ta rasprava među majkama u jednom dječjem parku na istoku Splita, što je bio povod da zavirimo u cijene na portalu na Dadilje.info.

- Tamo broj oglasa raste iz dana u dan - kazuje nam jedna majka na igralištu koja i sama ima tetu čuvalicu za svoju djevojčicu Leu, doduše samo po potrebi, jednom tjedno po par sati.

'Za sat koja od 6 do 8 eura'

Prva dadilja na koju smo naišli na ovoj popularnoj web stranici, barem po iskustvu majki, ima 22 godine. U opisu svog 'profila' navela je i cijenu za sat koja iznosi od 6 do 8 eura (cca 45 do 60 kuna). Cijene drugih dadilja su jednake, a neke čak i više za sat...

No, koliko nude roditelji koji traže dadilje?

- Potražujem dadilju za djevojčicu. Ponuda od 5 € po satu.

- Potražujem dadilju za dvojicu dječaka. Ponuda od 6.64 € po satu.

- Potražujem dadilju za djevojčicu. Ponuda od 4.5 € po satu - stoji u oglasima.

Dakle, iz 15-ak oglasa koliko smo vidjeli cijena varira od 4.5 do 7 eura za sat. Manje od one koje, ako je suditi po viđenom na istoj stranici, traže 'tete čuvalice'.

Prosječna cijena cca. 4 eura/sat, na puno radno vrijeme preko tjedna bez vikenda, računica je jednostavna. Mjesečno 640 € (4819 kuna) - što malo tko sebi može priuštiti!

Konkretno iskustvo Splićana

- Split. Dadilja svaki radni dan 6 sati, 1 dijete, 150 eura tjedno. Ako bude duže, nadoplatimo, vikend čuvanja isto.

U opisu posla joj je samo čuvanje, jer bi radije da se brine o djetetu nego sprema/čisti/kuha, ali cura je super pa uvijek sredi još malo kad stigne i naleti na nered. Mi smo se našli na preporuku prijatelja kojima je već čuvala dijete. Ali opet, u početku je teško vjerovat, ali bake iz zgrade/poznanici iz ulice su ju hvalili kako se lijepo brine itd.

Mala je sad na sreću upala u vrtić, pa će sad po potrebi vikendom itd. čuvat jer je isto 600 eura mjesečno izbijanje iz cipela za kućni budžet, ali u Splitu jednostavno nemaš druge ako ti svi iz obitelji rade. Ali nije mi žao niti jedne potrošene kune jer smo imali sreće i djetetu je stvarno super bilo.

Opet će cura na preporuku najvjerojatnije nastaviti čuvati kod naših prijatelja s 2 god mlađim djetetom - kazao je jedan Splićanin.

Cijena značajno ovisi o tome je li osoba stručno osposobljena za dadilju pa djeluje putem svog servisa ili nema dodatne kompetencije, osim eventualno pedagoškog fakulteta. Cijena ovisi i o gradu te internom dogovoru između roditelja i dadilje...

Podsjetimo, mijenjao se Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju. Prednost pri upisu u dječje vrtiće kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave imaju djeca koja su do 1. travnja navršila četiri godine života, što je novost i odnosi se na sljedeću pedagošku godinu. Ne odnosi se na privatne ili vrtiće kojima je osnivač vjerska zajednica i slično. Prema izmijenjenom zakonu, pravo prednosti pri upisu imaju: - djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja - djeca jednoroditeljskih obitelji - djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom - djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića. Djeca s teškoćama u razvoju i ranije su imala pravo prednosti, no sada su u tu kategoriju dodana i djeca s kroničnim bolestima. Dodatni je uvjet nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi, potvrda pedijatra ili obiteljskog liječnika o razmjeru teškoća u razvoju ili kronične bolesti. Uz njih, pravo imaju i djeca koja su pravo na prednost imala i ranije: - djeca roditelja invalida Domovinskog rata - djeca iz obitelji s troje ili više djece - djeca obaju zaposlenih roditelja - djeca samohranih roditelja - djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima - djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.