Prava drama na moru: U Slanom ulovljeno 326 liganja, a pobjednika velikog natjecanja odlučilo samo 65 grama

Slano je ove subote, 31. listopada, ponovno postalo središte ljubitelja lignjolova. Peto izdanje natjecanja SQUID GAME 2026, u organizaciji Sportsko ribolovno ekološkog društva „Šijun” Slano, okupilo je brojne zaljubljenike u more, ribolov i dobro druženje, a nakon završetka natjecanja objavljeni su i službeni rezultati.

Prema podacima organizatora, na natjecanju je sudjelovala 71 ekipa s ukupno 227 natjecatelja, koji su zajedničkim snagama ulovili 326 liganja ukupne mase 30,720 kilograma.

Ipak, posebno zanimljivo bilo je na samom vrhu poretka. Prve dvije ekipe dijelilo je samo 65 grama ulova!

Pobjedniku 2,855 kilograma liganja, drugoplasirani zaostali samo 65 grama!

Najuspješnija ekipa ovogodišnjeg natjecanja bila je TRIO NEVIDIO I ANICA, koja je ulovila čak 26 liganja ukupne mase 2,855 kilograma. Pobjedničku ekipu činili su Ivica Duždević, Mario Falkoni, Alen Šarić i Anica Boban.

Drugo mjesto pripalo je ekipi ULIGNJI MLJET, koja je s 21 ulovljenom lignjom ostvarila ukupnu masu od 2,790 kilograma. Za pobjedničku ekipu nastupili su Petar Kunić, Petar Palunčić i Marko Stojanović.

Treće mjesto osvojila je ekipa BUS, čiji su članovi Lukša Feregja, Božo Kaciga i Vlaho Butjer ulovili osam liganja ukupne mase 1,175 kilograma.

Koliko je borba za prvo mjesto bila izjednačena, najbolje govori podatak da je pobjedničkoj ekipi presudila prednost od svega 0,065 kilograma, odnosno 65 grama.

Zanimljivi rezultati i u ženskoj konkurenciji

Posebnu pažnju privukla je i ženska konkurencija, u kojoj su najuspješnije ekipe ostvarile sljedeće rezultate:

ORILO GORILO JEBE SE NAMI – 1,105 kg FEENA RAYA – 0,525 kg NE SE BOJ – 0,475 kg

Pobjednička ekipa u ovoj kategoriji ostvarila je više nego dvostruko veći ulov od drugoplasirane ekipe FEENA RAYA.

Zanimljivo je i da je ekipa koja je pobijedila u ženskoj konkurenciji sa svojih 20 ulovljenih liganja imala jedan od najvećih ulova prema broju komada na cijelom natjecanju.

Petar Kunić ulovio najveću lignju natjecanja

Osim ukupnog ekipnog poretka, posebno se pratilo tko će uloviti najveću pojedinačnu lignju.

Tu je titulu osvojio Petar Kunić, član drugoplasirane ekipe ULIGNJI MLJET, koji je ulovio lignju tešku 0,490 kilograma, odnosno gotovo pola kilograma.

Kunić je tako, unatoč tome što je njegovoj ekipi za ukupnu pobjedu nedostajalo samo 65 grama, kući otišao s vrijednim pojedinačnim priznanjem.

Od lokalnog natjecanja do velikog okupljanja ljubitelja mora

SQUID GAME Slano tijekom pet godina prerastao je lokalne okvire. Natjecanje tradicionalno okuplja sudionike iz Dubrovačko-neretvanske županije, drugih dijelova Hrvatske, ali i susjedne Bosne i Hercegovine.

Uoči ovogodišnjeg izdanja jedan od organizatora, Petar Lončar, u razgovoru za DubrovnikNet istaknuo je kako je slanska vala iznimno pogodna za ovakvu vrstu događaja. Osim kvalitetnih ribolovnih pozicija, istaknuo je mogućnost prihvata velikog broja plovila i odlične uvjete za druženje.

Lončar je pritom naglasio da organizatorima nije najvažnija količina ulovljenih liganja, nego atmosfera, prijateljstva i razmjena iskustava među sudionicima.

Upravo je ta kombinacija sportskog nadmetanja, ljubavi prema moru i dalmatinskog druženja ono što SQUID GAME Slano čini sve prepoznatljivijim događajem.

Ovogodišnjih 326 ulovljenih liganja, više od 30 kilograma ukupnog ulova i 227 sudionika još su jedna potvrda interesa za ovu manifestaciju, na kojoj rezultat jest važan, ali dobro društvo ostaje jednako značajan dio priče.