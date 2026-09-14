UŽIVO Splitsko-dalmatinska županija ima najveći broj planiranih elektrana

Danas se održava sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a pred županijskim vijećnicima je, barem na papiru, prilično skroman dnevni red. Današnju sjednicu možete pratiti UŽIVO na portalu Dalmacija Danas.

10:45 - Na aktualnom satu je krenula rasprava oko elektrana, onih na vjetar i sunce. Iz oporbe nisu baš sretni količinom planiranih vjetroelektrana i solarnih elektrana, iz Mosta pogotovo, a pitanje je bilo kada je u Prostorni plan Županije ušla 31 lokacija, imajući u vidu seriju prosvjeda građana posljednjih tjedana.

Petar Matković kao ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje SDŽ, potvrdio je kako Županija ima najveći broj planiranih lokacija elektrana na obnovljive izvore u svom Prostornom planu, no...

-Istina je, Istarska i Primorsko-goranska nemaju uopće, jer oni gore to rade unutar PP općina i gradova... A moram naglasiti da je taj broj lokacija donesen 2013. godine i u javnoj raspravi Prijedloga dopuna i izmjena PP nitko nije reagirao od udruga i pravnih osoba, osim općine Muć.

Ne mogu komentirati događanja naroda, iako suosjećam s narodom, ali dajte da reakcija, bilo kakve primjedbe budu kad se održava javna rasprava o toj temi. Moram naglasiti i da elektrane neće biti u cijeloj površini, obično bude sama lokacija skraćena, manja od planirane, a Ministarstvo daje konačnu odluku. - između ostalog kazao je ravnatelj Matković.

-Ovo mi doživljavamo kao prodaju! - kratko je uzvratio vijećnik Mosta Miljenko Marić.

10:00 - Krenulo je danas atraktivno i brzo, očigledno su vijećnici dobro odmoreni i orni za raspravu stigli na Skupštinu...

Za početak je Ružica Jakšić (SDP) u ime oporbenih stranaka predložila dodatnu točku dnevnog reda, o otpadu.

-Potrebno je u što kraćem roku naći rješenje za otpad, održavati sastanke s načelnicima i gradonačelnicima... - između ostalog je navela Ružica Jakšić

Pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Marija Vuković je odmah potvrdila kako Županija apsolutno surađuje i pomaže jedinicama lokalne samouprave te kako su u kontaktu s Ministarstvom i Fondom...

-Moram podcrtati obaveze JLS koji po zakonu moraju brinuti o svom otpadu i odvajati. - naglasila je pročelnica, a na te note nadovezao se dožupan Ante Šošić.

-Ovo je jedan populistički način da se pokuša uvesti obveza da župan obavlja tuđi posao. Poštujmo strukturu vlasti, zna se tko što mora odraditi, župan će odraditi svoj dio posla kao i do sada.

Koju rečenicu je morao s govornice uputiti i župan Blaženko Boban, koji je podigao i ton...

-Doslovno iz sata u sat koordiniramo s načelnicima i gradonačelnicima. A što se tiče Lećevice, ona je apsolutno trebala biti ranije i ima naše odgovornosti u tome. Ali nemojte zaboraviti da ima i podmećanja iz ovih klupa - vi upravljate udrugama koji su sputavali projekt, odveli ga na sud i odugovlačili s Lećevicom! - odlučan je bio župan.

Pobunio se Bojan Ivošević, ispravkom netočnog navoda.

-Molim samo župana da ne govori neistine, jer mi gore nemamo nikoga, a aktualni zaposlenik RERE je radio u toj udruzi, dakle vaši vlastiti ljudi su se borili protiv Lećevice!

Dobro, ta dodatna točka dnevnog reda nije usvojena, što je bilo očekivano.

A Matejas Jozipović (NLM) pokušao je predložiti dodatnu točku oko aktivnosti nakon požara.

-Nismo mislili predlagati tu točku po hitnom postupku, ali kako nam se ponavlja ova situacija sad i na Braču, ne bi željeli da se dogodi nešto loše. Da obavimo konstruktivnu raspravu sa zaključcima i nadogradnji SRUUK-a, da se uvede barem još jedan strani jezik za turiste, uz možda još neke dodatne informacije, ne samo 'na vašem području je veliki požar'. - kao i obično verbalan je bio Jozipović.

Župan Boban ne samo da se složio s prijedlogom, nego je i podigao ulog, odigrao je 'all in'!

-Predlažem tematsku sjednicu na ovu temu pod hitno, kako bi sve organizirali i ovdje imali i vatrogasce za te navode kako su se možda mogle izbjeći ljudske žrtve. Izražavam žaljenje svima koji su nastradali u katastrofalnim požarima, ali moramo organizirati jednu tematsku sjednicu na koju ćemo pozvati i nacionalnu razinu vatrogastva, Hrvatske šume, Hrvatske ceste, sve hitne službe... - najavio je župan Boban tematsku sjednicu ŽS zbog velikih požara.

A zatim je došlo do kratke pauze iz protokolarnih razloga, Ivošević nije bio zadovoljan što predsjednik ŽS nije dao opomenu Danici Baričević (HDZ) zbog nekih trivijalnosti, iako zbog sličnih 'prestupa' vijećnici oporbe uredno dobiju opomenu.

Dobro, to nije bilo toliko bitno po našem sudu pa ćemo preskočiti tu razmjenu.

Makar moramo spomenuti kako je u offu, valjda izazvana njegovim ekspozeom, Baričević kazala 'ovakvi kao ti su mog muža u Beogradu tukli i maltretirali', u kontekstu činjenice da su njenog supruga prije 36 godina, dok je kao i ostala mladost pa tako i Hrvati, služio JNA u Beogradu, zlostavljalo tadašnje zapovjedništvo vojske jer nisu htjeli napadati Hrvatsku...

-To je nešto jako ružno što si rekla, jako ružno. - uzvratio je u toj usputnoj prepirci Ivošević.

8.40

Nikad 'siromašnija' sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije: samo 18 točaka dnevnog reda, od toga posljednjih osam su očitovanja na pravo prvokupa različitih nekretnina, dakle tehničke odluke (vlasnici koji imaju nekog kupca moraju ponuditi određene nekretnine u posebnim zonama na prvokup tijelima lokalne vlasti, no gotovo uvijek županije i gradovi odustanu od moguće kupnje jer nemaju novaca za takve manevre) koje ne izazivaju puno rasprave.

Makar, to ne znači da neće biti živo. Na dnevnom redu je, pored 'aktualca' koji u sat vremena često ponudi kakvo atraktivno pitanje (oporbenih) vijećnika, i redovni polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna SDŽ za tekuću godinu. A moglo bi se 'zakuhati' i na izvješćima o radu raznih firmi i institucija Županije... Ima i dio dnevnog reda koji je protokolarno-radostan, dodjele Nagrada SDŽ zaslužnim pojedincima i organizacijama.