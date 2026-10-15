PRALIJA SE PRISJETIO VELIKOG AJAXA: „Nismo imali pojma koliko su jaki! Mislili smo da smo najbolji”

Trideset godina nakon velikih europskih okršaja Hajduka i Ajaxa, legendarni Hajdukov veznjak Nenad Pralija ponovno proživljava emocije iz igračkih dana. U razgovoru za Dalmaciju Danas prisjetio se susreta s nizozemskim velikanom, otkrio kako su Bijeli tada razmišljali te poručio što bi današnjoj momčadi savjetovao uoči velikog dvoboja na Poljudu.

Za Praliju je današnji susret mnogo više od obične nogometne utakmice.

„Malo mi se vraćaju sve emocije. Mislim da nije lako danas doći na Poljud i opet vidjeti Ajax u tom dresu. Sigurno se emocije vraćaju. Ima 30 godina od toga i smatram da Hajduk danas ima jednu od najljepših utakmica. Dobio se Dinamo u derbiju, prvi su na tablici i mislim da danas igrači, zajedno s publikom, trebaju uživati u ovoj velikoj utakmici”, kazao nam je Pralija.

„Nismo ni znali koliko je Ajax jak, ali vjerovali smo da smo najbolji”

Pralija je tada bio tek dvadesetogodišnjak. U Hajduk je stigao zajedno s Kikom Butorovićem, a europski dvoboji protiv Ajaxa ostali su mu duboko urezani u sjećanje.

Prisjetio se i koliko je nogomet tada bio drukčiji, osobito kada je riječ o pripremi utakmica i informacijama o protivnicima.

„Možda mi nismo imali ni predodžbu koliko je taj Ajax jak jer onda nije bilo ni kompjutera ni videa, nisi mogao pratiti sve kao što se danas prati. Tako da mi nismo ni znali kakav je Ajax po snazi. Međutim, mi smo tada vjerovali u sebe i mislili smo da smo najbolji. Tako smo izašli na teren i nadam se da će tako danas izaći i Hajduk”, poručio je.

Pralija otkrio kako bi igrao protiv Ajaxa: „Napao bih ih visoko!”

Na pitanje kako bi se postavio da danas odlučuje o taktici Hajduka, bivši veznjak Bijelih nije imao dvojbi. Njegova bi momčad igrala hrabro, bez prevelikog respekta prema nizozemskom protivniku.

„Da sam sada u situaciji u kojoj je Hajduk, izašao bih se nadigravati, napao bih ih visoko i pokušao ih dobiti”, jasan je Pralija.

Njegove riječi odražavaju samopouzdanje s kojim je i njegova generacija izlazila na europske travnjake, bez obzira na snagu suparnika.

„Što je Hajduk bez navijača?”

Posebno je istaknuo važnost navijačke podrške, koja će i večeras biti jedan od najvećih aduta splitske momčadi.

Na pitanje koliko igračima znači atmosfera s tribina Poljuda, odgovorio je kratko, ali znakovito:

„Puno, puno. Ako nema podrške, onda što je Hajduk bez navijača?”

Upravo u tim riječima sažeta je posebna povezanost Hajduka i njegove publike.

Tri desetljeća nakon što je kao mladi nogometaš odmjeravao snage s jednim od najvećih europskih klubova, Nenad Pralija vjeruje da i današnja generacija Bijelih ima razloga za optimizam.

Njegova poruka uoči dvoboja jednostavna je: vjerovati u sebe, igrati hrabro i uživati u velikoj europskoj večeri na Poljudu.