PRAHIR x DELLURE, INSPIRED BY BALI. MADE TO GLOW

U jedinstvenom spoju luksuza, prirodne ljepote i suvremenog dizajna, brendovi Prahir i De’llure predstavljaju svoju novu kampanju snimljenu na čarobnom Baliju. Inspirirana slobodom, autentičnošću i bezvremenskom elegancijom, kampanja donosi vizualnu priču koja slavi ženstvenost kroz nakit kao osobni izraz stila.

Egzotični pejzaži Balija poslužili su kao savršena kulisa za predstavljanje novih kolekcija koje spajaju sofisticirani dizajn, vrhunsku izradu i suvremeni luksuz.

Od impresivnih tropskih krajolika do mirnih obalnih prizora, svaki kadar naglašava ljepotu nakita i njegovu povezanost s prirodom, svjetlom i emocijama.

Posebnu vizualnu dimenziju kampanji dao je hrvatski fotograf Domagoj Karačić, čiji je prepoznatljiv autorski pristup uspješno prenio atmosferu Balija i estetiku oba brenda. Njegove fotografije spajaju prirodnu raskoš lokacije s profinjenim detaljima nakita, stvarajući snažne i emotivne kadrove koji ostavljaju dojam suvremenog editorijala visoke mode.

„Željeli smo stvoriti kampanju koja nadilazi klasičnu prezentaciju proizvoda. Bali nas je inspirirao svojom energijom, harmonijom i estetikom, a upravo su to vrijednosti koje želimo prenijeti kroz naše kolekcije“, poručuju iz Prahira.

Nova kampanja stavlja fokus na detalje – profinjene forme, pažljivo odabrane materijale i komade dizajnirane za žene koje cijene kvalitetu, eleganciju i individualnost. Kroz vizualni identitet kampanje naglašena je ideja da nakit nije samo modni dodatak, već simbol osobnog stila i trenutaka koji ostaju zapamćeni.

Snimanje na Baliju okupilo je vodeće hrvatske influencere, a rezultat je kampanja koja donosi priču o ljepoti, putovanjima i inspiraciji koja nadilazi granice mode te potvrđuju kako nakit može biti mnogo više od detalja – može biti odraz osobnosti, emocije i životnog stila.

Snimana na jednoj od najinspirativnijih svjetskih destinacija, kampanja potvrđuje ambiciju oba brenda da kroz vrhunski dizajn, autentičnu estetiku i snažan vizualni identitet nastave graditi svoju prisutnost na regionalnoj i međunarodnoj sceni.

Zavirite u čaroban svijet nakita na web adresama www.prahir.hr i www.dellure.hr.