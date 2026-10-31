PPD tužio Miru Bulja zbog Baškog Polja i izgubio: "Mene njihove tužbe neće ušutkati!"

Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj oglasio se na Facebooku nakon što je pravomoćno odbijen tužbeni zahtjev Prvog plinarskog društva (PPD) protiv njega zbog izjava o privatizaciji i prodaji Baškog Polja, nekadašnjeg vojnog odmarališta na Makarskoj rivijeri.

Županijski sud u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću, odbio je žalbu PPD-a i potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je odbijen zahtjev za isplatu 2.654,45 eura odštete.

Bulj je poručio da ga sudski postupci neće ušutkati te ponovno pozvao nadležne institucije da istraže sve okolnosti prodaje vrijedne nekadašnje državne imovine.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"PPD me tužio zbog Baškog Polja. Izgubili su i neće me ušutkati"

"Prvo plinarsko društvo tužilo me jer sam u Hrvatskom saboru otvorio pitanje privatizacije i prodaje Baškog Polja, vrijednog zemljišta bivšeg vojnog odmarališta na Makarskoj rivijeri.

Pitao sam kako je ta imovina završila u privatnim rukama, pod kojim uvjetima i kakva je bila uloga Pavla Vujnovca, Zorana Gopca, Josipa Jurčevića te drugih povezanih osoba i tvrtki.

Zbog tih izjava tražili su od mene 20.000 kuna odštete, odnosno 2.654,45 eura, i da o svom trošku objavim presudu u medijima. Izgubili su na prvom stupnju, a sada je Županijski sud u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću, odbio njihovu žalbu i potvrdio presudu kojom je njihov tužbeni zahtjev odbijen u cijelosti.

Sud je potvrdio da je Baško Polje tema od javnog interesa o kojoj sam kao saborski zastupnik imao pravo i obvezu govoriti. U obrazloženju je potvrdio i da povezanost navedenih osoba i trgovačkih društava postoji.

Pitanja o Baškom Polju i dalje ostaju otvorena. Javnost ima pravo znati kako je nekadašnja državna imovina završila u privatnim rukama, po kojoj cijeni i tko je sve u tome sudjelovao. Očekujem da DORH, USKOK i druge nadležne institucije utvrde sve okolnosti tog posla.

Moj je posao postavljati pitanja i štititi javni interes. Tako ću nastaviti, bez obzira na to koliko su moćni oni kojima ta pitanja smetaju.

Mene njihove tužbe neće ušutkati!", poručio je.