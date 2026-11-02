Pozvali ih na sjednicu o "splitskoj Fimi mediji", gotovo nitko nije došao! Pojavio se samo čovjek koji je ranije progovorio o Nikoliću

U splitskoj Banovini danas se održava tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita o poslovima privatnih tvrtki povezanih sa suradnikom gradonačelnika Tomislava Šute, Antonijem Nikolićem. Iako su na sjednicu kao izlagači pozvani brojni pojedinci, među kojima su i osobe koje se poslovno povezuju s Nikolićem, predstavnici gradske uprave te gradskih tvrtki i ustanova, većina pozvanih nije se pojavila.

Među pozvanima su bili i predstavnici Hrvatskog narodnog kazališta Split, Parkova i nasada te drugih ustanova i društava čiji su poslovni odnosi spomenuti u kontekstu afere koju je nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević nazvao "splitskom Fimi medijom".

Na sjednicu je od pozvanih izlagača došao samo Slaven Tahirbegović, zamjenik ravnateljice Hrvatskog doma Split. Nisu se pojavili ni Antonio Nikolić, koji se nalazi u središtu optužbi, ni ostali pozvani izlagači.

Tahirbegović je ranije govorio o Nikolićevu nuđenju usluga, a potom osporio objavljene navode

Zanimljivo je da je upravo Slaven Tahirbegović ranije bio u središtu pozornosti zbog izjava o susretu s Nikolićem. Podsjetimo, Telegram je početkom listopada objavio njegovo svjedočanstvo prema kojem je Nikolić predstavnicima Hrvatskog doma Split navodno nudio usluge privatne tvrtke mimo natječaja. Prema tada objavljenim navodima, Nikolić je nastupao u ime tvrtke RDI Production, povezane s produkcijom Sportskih igara mladih, te nudio mogućnost angažmana na Splitskom festivalu.

Tahirbegović je, prema Telegramovu izvještavanju, takvu ponudu odbio. Međutim, priča je ubrzo dobila nastavak. Tahirbegović je 16. listopada putem odvjetnika zatražio ispravak objavljenih informacija, osporavajući način na koji su njegove izjave i susret s Nikolićem predstavljeni javnosti.

U zahtjevu za ispravak naveo je da je s Nikolićem razgovarao manje od pet minuta, i to nakon što je ovaj došao provjeriti ishode natječaja i način njihove provedbe. Ustvrdio je i da Nikolića ranije nije poznavao te da s njim nije razgovarao o njegovim poslovima ili poslovima njegovih tvrtki s Gradom Splitom.

Riječ je, dakle, o susretu čije su okolnosti u javnosti predstavljene na dva različita načina, a Tahirbegović je naknadno osporio ranije objavljene navode. Upravo se tog slučaja na današnjoj sjednici dotaknuo i Bojan Ivošević, koji je izrazio sumnju da je do promjene Tahirbegovićeva iskaza došlo zbog pritisaka.