Poznatom sportašu ukraden helikopter, viđen iznad Paga: "Očito je riječ o iskusnoj bandi"

Austrijanac Thomas Morgenstern oglasio se nakon što mu je prije nekoliko dana ukraden privatni helikopter (Robinson R44 plave boje s registarskim oznakama OE-XHK) iz hangara u Mauterndorfu, u Salzburgu. Sve se dogodilo usred noći, a zabilježen je let i na teritoriju naše zemlje, pa su tako austrijski mediji pisali da je posljednji signal s helikopterom uspostavljen u ponedjeljak u 4.20 u hrvatskom zračnom prostoru blizu otoka Paga, pišu Sportske novosti.

Morgenstern je još uvijek u potrazi za helikopterom. Riječ je o letjelici čiji je vlasnik poduzetnik Manuel Aster, dok se o njoj brine Morgenstern. U razgovoru za Ö3 izjavio je kako još uvijek ne može vjerovati što se dogodilo.

– Budim se svakog jutra s nadom da je sve to samo bila šala ili loš san. Tražio sam skrivenu kameru cijelo vrijeme – kazao je trofejni sportaš u uvodu.

Naglasio je da je informaciju dobio tijekom noćnih sati pa je zbog toga pomislio da je riječ o spački, a ne o nečemu što se stvarno dogodilo.

– Pomislio sam: "Dobro, netko se ovdje baš zabavlja." Stvarno sam mislio da će se svakog trenutka pojaviti Barbara Schöneberger (op. a., TV voditeljica koja vodi emisiju "Znaš li prihvatiti šalu?") i reći: "Ovo je skrivena kamera."

I novinari navedenog medija spomenuli su da je helikopter uočen na teritoriju Hrvatske, a Morgenstern je ovako komentirao cijelu situaciju:

– Nejasno mi je da netko može ukrasti helikopter usred noći i prijeći nekoliko državnih granica, a da ne bude primijećen.

O potrazi je zaključio:

– Ne vjerujem da ćemo imati sreće u potrazi, odnosno da ćemo vratiti helikopter u hangar. Sa svakim satom koji odmiče lopovima se povećava prilika da sakriju helikopter, koji se sada nalazi u nekoj štali ili tko zna gdje...

Ipak, prema dostupnim informacijama, čini se da je helikopter još uvijek u Europi. Naime, oe24 javlja da Hrvatska, u kojoj je zabilježen signal, nije bila krajnja destinacija lopova, te da je krajnja destinacija vrlo vjerojatno jedna od ovih dviju zemalja – Albanija ili Sjeverna Makedonija.

"Očito je riječ o vrlo iskusnoj bandi koja je uz pilota morala imati i pomagača upućenog u mehaniku zrakoplova i helikoptera. Počinitelji su najprije isključili sigurnosne kamere i prekrili sve lokalne web-kamere. Zatim su noćni provalnici ukrali 365 litara kerozina, iako standardni spremnik helikoptera R44 prima samo oko 170 litara. To može značiti samo jedno: odredište nipošto nije bila Hrvatska, gdje su počinitelji tijekom međuslijetanja nadopunili gorivo i potom nastavili let prema Albaniji ili Sjevernoj Makedoniji. S 365 litara kerozina helikopter R44 može preletjeti udaljenost do 1300 kilometara", stoji u tekstu spomenutog medija. Krone Zeitung dodaje da model vrijedi otprilike 600.000 eura.

Dodatan dokaz dobre pripreme lopova bila je i činjenica da helikopter, prema riječima vlasnika Manuela Astera, nije osposobljen za noćno letenje, javlja Salzburg24.at.

"Helikopter je napustio austrijski zračni prostor ubrzo nakon dva sata noću u ponedjeljak. Počinitelji su za svoj pothvat očito namjerno iskoristili mjesečinom obasjanu noć i vedro nebo. Prema riječima vlasnika Manuela Astera, letjelica nije osposobljena za noćne letove. Policija pretpostavlja da su počinitelji poznavali prilike na uzletištu. Istražitelji trenutačno analiziraju prikupljene tragove i ispituju osobe koje imaju pristup uzletištu", stoji u tekstu spomenutog medija, dok vlasnik helikoptera dodaje:

– Kako je moguće da helikopter može preletjeti pola Europe, a nitko to ne primijeti? Nešto ovakvo nikada se prije nije dogodilo!