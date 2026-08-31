Poznato vrijeme posljednjeg ispraćaja Kristine Kovačević Hitrec

Na Facebook stranici Mamin blog objavljena je osmrtnica Kristine Kovačević Hitrec, koja je preminula jučer. Time su objavljene i informacije o mjestu i vremenu njezina posljednjeg ispraćaja.

„S velikom tugom u srcu opraštamo se od naše Kristine“, stoji u objavi, uz poziv svima koji su je poznavali i žele joj uputiti posljednji pozdrav da se informiraju o detaljima ispraćaja.

Obitelj i bliski ljudi zahvalili su svima na izrazima sućuti, podršci i lijepim uspomenama koje čuvaju na Kristinu.

„Neka joj je mirno nebo. Zauvijek će ostati u srcima svih koji su je voljeli“, poručili su u objavi.