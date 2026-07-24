Poznato tko je žena čije je tijelo pronađeno u moru na dalmatinskom otoku

Potraga za 41-godišnjom I. M. završila je tragično. Policija je izvijestila da je obdukcijom utvrđeno kako je uzrok smrti utapanje, dok na tijelu nisu pronađeni vidljivi tragovi nasilja. Tijelo žene pronađeno je u četvrtak, 23. srpnja, oko 13 sati u moru kod Kaprija, nakon dojave građanina. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a mrtvozornik je već tada utvrdio da nema tragova nasilja. Po nalogu zamjenice Županijskog državnog odvjetništva tijelo je prevezeno u Opću bolnicu Šibenik radi obdukcije i identifikacije, piše Večernji list.

Policija je u petak potvrdila da je proveden postupak utvrđivanja identiteta te da je riječ o 41-godišnjoj ženi za kojom su od prijave nestanka intenzivno tragali policijski službenici Policijske uprave šibensko-kninske, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kaprije.

U akciji su sudjelovali pripadnici HGSS-a, policije i lokalnog DVD-a, a teren su danima pretraživali pješice, uz pomoć potražnog psa, bespilotnih letjelica i ronilačkog tima koji je pregledavao podmorje u blizini posljednje poznate lokacije nestale žene. Iz HGSS-a su tijekom potrage posebno zahvalili mještanima Kaprija i članovima lokalnog DVD-a na velikoj logističkoj i operativnoj pomoći koju su pružali spašavateljima tijekom cijele akcije.