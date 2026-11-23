Noćni izlazak u Sinju završio je teškim ozljeđivanjem 33-godišnjeg muškarca. Policija sumnjiči 24-godišnjaka da ga je fizički napao na ulici ispred ugostiteljskog objekta, a nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku.

Policijski službenici Policijske postaje Sinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom kojeg sumnjiče za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede na štetu 33-godišnjaka.

Prema informacijama policije, incident se dogodio u nedjelju, 22. studenoga 2026. godine, oko tri sata ujutro, na ulici ispred ugostiteljskog objekta u Sinju.

Udarac završio teškom ozljedom

Policija sumnja da je 24-godišnjak fizički napao 33-godišnjaka, udarivši ga i nanijevši mu ozljede.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć, a pregledom je utvrđeno da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu u obliku prijeloma nosne kosti.

Osumnjičeni predan pritvorskom nadzorniku

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv 24-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

Osumnjičeni je potom predan pritvorskom nadzorniku.