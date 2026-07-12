Poznato tko će suditi Hajduku u uzvratu protiv Žiline, Bijeli ga ne pamte po dobrome

Hajduk u četvrtak od 20:30 gostuje kod Žiline u uzvratnoj utakmici 1. pretkola Europske lige, a UEFA je nekoliko dana prije susreta objavila i ime glavnog suca.

Pravdu će dijeliti Rumunj Horatiu Fesnic, kojemu ovo neće biti prvi susret s Bijelima.

Naime, Fesnic je prošle sezone sudio prvenstvenu utakmicu Hajduka i Rijeke na Poljudu, u razdoblju kada su u SuperSport HNL-u povremeno sudili strani arbitri. Taj dvoboj završio je pobjedom Rijeke 1:0, zbog čega rumunjski sudac nije ostao u lijepom sjećanju navijačima splitskog kluba.

Unatoč tome, Hajduk u Slovačku putuje kao izraziti favorit. Momčad Gonzala Garcije u prvoj je utakmici na Poljudu slavila 2:0 i stekla lijepu prednost uoči uzvrata, u kojem će pokušati potvrditi plasman u drugo pretkolo Europske lige.

Podsjetimo, prijenos utakmice Žilina – Hajduk bit će dostupan isključivo putem službene platforme Hajduk Digital TV.

