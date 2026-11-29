Hajduk danas s početkom u 18 sati igra protiv Rudeša na Poljudu utakmicu 15. kola SuperSport HNL.

Bijeli uoči ovog susreta drže prvo mjesto na tablici s osvojena 32 boda u prethodnih 14 prvenstvenih utakmica. Hajduk je posljednju utakmicu odigrao u četvrtak kada je u 4. kolu ligaške faze Konferencijske lige s 2:0 poražen od belgijskog Sint-Truidensea na Poljudu. Prethodno je momčad trenera Garcije u prvenstvu svladala Lokomotivu na Maksimiru.

Rudeš, kojeg vodi trener Alen Peternac, trenutno drži osmu poziciju prvenstvene tablice s osvojenih 16 bodova. U prošlom kolu na domaćem terenu Rudeš je s 2:0 poražen od Varaždina na domaćem terenu.

Prvi ovosezonski susret Hajduk i Rudeš odigrali su 6. rujna u Velikoj Gorici, a Bijeli su tada slavili s uvjerljivih 4:0. Dva pogotka zabio je Šego, a po jedan Šotiček i Fayad.

Glavni je sudac utakmice Marko Crnojević iz Novske, pomagat će mu Luka Kurtović iz Osijeka i Toni Kontrec iz Osijeka, a četvrti je sudac Antonio Škobić, također iz Osijeka. VAR je sudac Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

HAJDUK: Silić - Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović - del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

RUDEŠ: Rogić - Taraba, Celjak, Zebić - Unušić, X. Fernandes, Bralić, Sušak - Poldrugač, Skoko - Haddad

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