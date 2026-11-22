Dubrovačko-neretvanska županija priprema donošenje dviju odluka o dodjeli koncesija na pomorskom dobru u uvali Suđurađ na otoku Šipanu. Riječ je o plaži i privezištu ispred hotela Božica, a prema službenim dokumentima objavljenima uoči sjednice Županijske skupštine, za obje je koncesije kao najpovoljniji ponuditelj predložen ugostiteljski obrt Kristić, čiji je vlasnik Matija Kristić. O prijedlozima će županijski vijećnici odlučivati na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 30. studenoga 2026. godine.

Za plažu 8.300 eura godišnje, za privezište još 3.200 eura

Prema prijedlogu odluke, koncesija za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Božica obuhvaća ukupno 1.700 četvornih metara pomorskog dobra. Od toga se 1.294 četvorna metra odnose na kopneni dio, dok preostalih 406 četvornih metara čini pripadajući morski prostor.

Predviđeno trajanje koncesije je deset godina, a stalni dio godišnje naknade iznosi 8.300 eura. Uz taj iznos koncesionar bi morao plaćati i promjenjivi dio naknade od tri posto godišnjeg prihoda ostvarenog djelatnostima na koncesioniranom području. Drugi prijedlog odnosi se na privezište ispred istog hotela. Njime je obuhvaćeno 3.000 četvornih metara morskog prostora, također na razdoblje od deset godina.

Za privezište je predviđena godišnja fiksna naknada od 3.200 eura, uz dodatna dva posto ostvarenog godišnjeg prihoda od djelatnosti na tom području. Ako obje odluke budu prihvaćene i ugovori sklopljeni prema predloženim uvjetima, ukupni fiksni dio naknade iznosit će 11.500 eura godišnje, odnosno 115.000 eura tijekom deset godina, ne računajući promjenjive dijelove naknada.

Građani ne smiju izgubiti pristup obali

Posebno je zanimljivo što oba prijedloga izričito propisuju ograničenja budućem koncesionaru.

Na koncesioniranom području neće biti dopušteno ograđivanje, postavljanje prepreka kojima bi se onemogućio pristup ni naplaćivanje samog ulaza na pomorsko dobro. Koncesionar će također biti obvezan održavati čistoću obale i mora, brinuti se o opremi te osigurati korištenje prostora u skladu s uvjetima koncesije. Za eventualne dodatne građevinske zahvate bit će potrebno pribaviti odgovarajuće suglasnosti i dozvole nadležnih tijela.

Konačna odluka još nije donesena

Važno je naglasiti da su dokumenti trenutačno u fazi prijedloga. Iako je ugostiteljski obrt Kristić nakon provedenih postupaka predložen kao najpovoljniji ponuditelj za obje koncesije, to ne znači da su desetogodišnji ugovori već sklopljeni. O njihovoj dodjeli odlučivat će Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije, nakon čega slijede propisani postupci i eventualno sklapanje ugovora.

Podržavate li davanje plaža i privezišta na dalmatinskim otocima u dugogodišnje koncesije? Da, ako su jasno propisane obveze koncesionara Ne, obala mora ostati pod javnim upravljanjem Da, ali uz strogi nadzor i slobodan pristup građanima Nemam stav / nisam dovoljno informiran(a) Glasaj