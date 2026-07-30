Poznato stanje djeteta nakon nesreće na novom igralištu na Braču

Nakon nesreće na novom igralištu u Splitskoj, u kojoj se tijekom igre odlomila konstrukcija koša, poznato je i zdravstveno stanje ozlijeđenog djeteta.đ

Iz KBC-a Split za portal Dalmcija Danas potvrdili su kako je zaprimljen 16-godišnji pacijent s lakšim tjelesnim ozljedama. Zbog dodatnog opreza zadržan je na promatranju u Zavodu za neurokirurgiju.

Podsjetimo, do nesreće je došlo na igralištu koje je nedavno otvoreno kao novi prostor za djecu i mlade. Prema dosadašnjim informacijama, konstrukcija koša odlomila se pri dnu, nakon čega je pala na dijete pred očima roditelja i djece.

Slučaj je izazvao zabrinutost među roditeljima i mještanima, a nadležne službe trebaju utvrditi sve okolnosti događaja, uključujući uzrok pada konstrukcije i sigurnost same opreme.