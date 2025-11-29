Poznato stanje djece koji su ranjeni u eksploziji kod Novog Vinodolskog

Troje djece ozlijeđeno je danas poslijepodne, oko 15 sati, u eksploziji zasad nepoznate naprave koja se dogodila na otvorenom prostoru na području Novog Vinodolskog.

Žurne službe odmah su obaviještene i brzo su stigle na mjesto događaja. Ozlijeđena djeca odmah su prevezena u KBC Rijeka. Prema prvim neslužbenim informacijama, iako su pretrpjela ozljede, one, srećom, ne bi trebale biti ozbiljnije prirode.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da se eksplozija dogodila na otvorenom prostoru te da je došlo do aktiviranja zasad nepoznate naprave.

Liječnici: Djeca nisu vitalno ugrožena

Iz riječkog KBC-a su na upit Novog lista kazali da djeca nisu vitalno ugrožena.

"Vezano uz upit, možemo izvijestiti da su tri ozlijeđene malodobne osobe hospitalizirane u KBC-u Rijeka te su u trenutku izvještavanja izvan vitalne ugroženosti", naveli su iz KBC-a Rijeka.

Gradonačelnik Novog Vinodolskog: Policija ne govori što je i kako je

Za isti list oglasio se i gradonačelnik Novog Vinodolskog, HDZ-ov Tomislav Cvitković.

"Ne znam detalje nesretnog slučaja, policija ne govori što je i kako je, to će se tek utvrditi. Ono što znam je da su djeca zaprimljena u dječju bolnicu, na dječjoj kirurgiji su, ali srećom sve je dobro prošlo s obzirom na to kako je moglo biti", rekao je Cvitković Novom listu.

Na pitanje je li riječ o ekplozivnoj napravi ili petardama, Cvitković odgovara kako je dobio tek informaciju da je riječ o eksplozivnoj napravi, ali ne može sa sigurnošću reći o čemu je riječ dok se ne provede istraga.

"Najbitnije je da su djeca stabilno, dobio sam povrdu iz KBC-a, nemam što drugo za dodati, nego poželjeti djeci što brži oporavak te iskazati svoje suosjećanje s njima i njihovim roditeljima", zaključio je.