Poznato od čega je preminuo Ivan Gudelj: U ponedjeljak je bio na teškoj operaciji

Nakon tužne vijesti koja je potresla Split, Dalmaciju i cijelu hrvatsku nogometnu javnost, poznato je više detalja o smrti legendarnog Ivana Gudelja.

Kako piše Večernji list, nekadašnji kapetan Hajduka preminuo je u zagrebačkoj bolnici nakon komplikacija koje su uslijedile poslije teške operacije karcinoma. Gudelj je operiran u ponedjeljak, a preminuo je u 67. godini života.

Njegov odlazak posebno je bolan s obzirom na životnu priču obilježenu velikim sportskim uspjesima, ali i dugogodišnjom borbom s bolešću.

Gudelj je bio jedan od najvećih nogometaša svoje generacije. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 pogotka, a već kao vrlo mlad postao je jedan od ključnih igrača splitskog kluba. Bio je i najmlađi kapetan jugoslavenske reprezentacije, a nakon Svjetskog prvenstva 1982. godine francuski L'Equipe uvrstio ga je u idealnu momčad prvenstva.

Njegovu blistavu nogometnu karijeru prekinula je bolest kada mu je bilo samo 26 godina. Nakon što mu je 1986. dijagnosticiran hepatitis B, morao je napustiti profesionalni nogomet upravo u trenutku kada je bio na vrhuncu karijere i kada su za njega bili zainteresirani najveći europski klubovi.

Uslijedila je višedesetljetna borba s bolešću. Gudelj je kasnije ostao u nogometu kao trener i čovjek posvećen radu s mladim igračima.

Nakon 37 godina borbe objavljeno je da je pobijedio hepatitis B, no potom se suočio s novom teškom bolešću. Prema informacijama Večernjeg lista, posljednjih dana liječio se od karcinoma te je u ponedjeljak podvrgnut teškoj operaciji. Preminuo je nakon komplikacija koje su uslijedile poslije zahvata.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije i oproštaje. Od Gudelja se opraštaju bivši suigrači, nogometaši, navijači i brojni Splićani, a posebno emotivno bilo je na Mertojaku, gdje se Torcida okupila kod njegova murala, zapalila baklje i svijeće te se molitvom oprostila od jedne od najvećih legendi Hajduka.