Poznato novo stanje zaliha struje, plina i goriva u Hrvatskoj

Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, u svibnju 2026. godine količina električne energije raspoložive za potrošnju iznosila je 1.431 GWh.

U odnosu na travanj 2026. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju povećana je za 0,7 posto, dok je u odnosu na svibanj prošle godine zabilježen rast od 0,1 posto.

Kada je riječ o prirodnom plinu, u svibnju je za potrošnju bilo raspoloživo 4.893 TJ, a zalihe su povećane za 2.247 TJ. U odnosu na travanj količina prirodnog plina raspoloživog za tuzemnu potrošnju smanjena je za 35,4 posto, dok je u usporedbi sa svibnjem 2025. godine povećana za 5,5 posto.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju iznosila je 330 tisuća tona, pri čemu su zalihe smanjene za 3 tisuće tona. U odnosu na travanj 2026. raspoloživa količina naftnih derivata povećana je za 13,4 posto, ali je u odnosu na svibanj prošle godine smanjena za 10,8 posto.

Iz DZS-a napominju kako količina električne energije raspoložive za potrošnju uključuje i gubitke u električnoj mreži, dok kod ostalih energenata uključuje i količine koje mogu završiti na skladištima kod krajnjih potrošača ili u maloprodaji.