Poznato kolike će božićnice isplatiti pojedini gradovi

Blagdani se približavaju, a s njima i dodatni troškovi za umirovljenike. Kako bi im olakšali pripreme za Božić, brojni gradovi i općine isplatit će božićnice. Iznosi se razlikuju, od 40 do 150 eura, a dok će ih negdje dobiti svi umirovljenici, drugdje pravo na pomoć ovisi o visini mirovine, javlja Danas.hr.

Malo kobasice, sira i kruha – kod gospodina Stanilovića to je svakodnevica.

"Evo i ovo, složi i kobasice", govori dok priprema obrok.

Ali za Božić, kaže, ipak mora biti nešto posebno.

"Ne može proći bez pečenja pa se svi zajedno družimo dok to pečemo, a ženski dio priprema druge delicije kao što su kolači", rekao je Darko Stanilović, umirovljenik i predsjednik Udruge umirovljenika Velike Gorice.

Blagdanski stol ima svoju cijenu, a umirovljenicima će u kupnji pomoći božićnice.

"Nisu to neki veliki novci, ali nama to puno znači. Jer i s malo što primamo raspoređujemo tako da se upotpuni naš božićni život i obiteljska događanja, kao i naš društveni život", rekao je Stanilović.

Rijeka povećala iznose božićnica

U Rijeci je oko 300 tisuća eura osigurano za dvije tisuće najugroženijih građana.

"Umirovljenike, starije, nezaposlene i slično, i to će ove godine iznositi 130, odnosno 150 eura. To je povećanje od 15-ak posto", rekla je Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke.

Sindikat upozorava: Jednokratna pomoć ne može nadomjestiti male mirovine

U Sindikatu umirovljenika Hrvatske upozoravaju da jednokratna pomoć ne može nadomjestiti male mirovine.

"Recimo, u nekom gradu netko je dobio 120 eura božićnice, a kad podijelite na 12 mjeseci, to je zapravo nekih 10 eura takozvane povišice. Ali za taj trenutak pred Božić ipak je 120 eura nešto s čime se može kupiti neka hrana", rekao je Igor Knežević, glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Na takvu pomoć ipak ne mogu računati svi. Od 556 hrvatskih gradova i općina, božićnice umirovljenicima isplaćuje njih tek oko 250.