Poznato koga Hrvatska šalje na vojnu paradu u Parizu, konačnu riječ ima Milanović

Francuski vojni mimohod povodom dana pada Bastille ove godine dobiva nove geopolitičke konotacije. Emmanuel Macron pozvao je na marš sve zemlje članice koalicije za pomoć Ukrajini, tzv. koalicije voljnih.

"Za nadolazeći 13. i 14. srpnja pozvao sam sve sudionike koalicije voljnih da dođu u Pariz na Dan pada Bastille te da održimo sastanak te koalicije", kazao je Macron.

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Koalicija okuplja 37 država članica – među njima i Hrvatsku. U Pariz stiže premijer Andrej Plenković. Iz MORH-a za RTL Danas neslužbeno su potvrdili da je plan poslati 21 pripadnika Počasno-zaštitne bojne.

MORH naglašava da će sudjelovati kao članica NATO-a i zemlja koja s Francuskom ima stratešku suradnju, ne kao članica koalicije. Upitali smo bivšeg veleposlanika Hrvatske u Moskvi i političkog analitičara Božu Kovačevića je li riječ o mimohodu koalicije voljnih?

"Čini se da jest, a pritom je dan francuske revolucije iskorišten samo kao povod, de facto za demonstraciju vojne sile i političke volje Koalicije voljnih", kazao je.

Anušić ne treba suglasnost predsjednika

O slanju vojnika na mimohod druge države odlučuje ministar. U ovakvim situacijama Članak 69 Zakona o obrani ne traži suglasnost predsjednika, ali zaštitno-počasna bojna - štiti predsjednika.

No kako doznaje RTL Danas, tijekom dana na Pantovčak je iz Glavnog stožera OS RH stigao zahtjev da suglasnost da i Zoran Milanović. Predsjednikov stav o hrvatskom sudjelovanju u koaliciji već je poznat.

"Treba gledati svoje poslove i svoje interese, biti sa strane, ne gurati se ni u kakve 'koalicije vojnih', jer čemu onda služi NATO? Šta je to uopće koalicija voljnih? Ovo su sve pitanja za pučku školu visoke politike", kazao je Milanović u prosincu prošle godine.

Predsjednik Milanović bi u obzir mogao uzeti i činjenicu da Francuska nije poslala vojnike na paradu u Zagreb, ali jest u Beograd. Hrvatski vojnici pak sudjelovali su na obilježavanju pada Bastille samo jednom, bilo je to 2013. godine za vrijeme tadašnjeg predsjednika Françoisa Hollandea.

"Macon želi ostaviti neko jasno nasljeđe i ta koalicija voljnih bi mogla biti dio tog nasljeđa. Koalicija voljnih se održala, može se reći da se čak i osnažila", tvrdi Kovačević.

Bit će to najveća parada u posljednje vrijeme, s oko 10 tisuća sudionika i 110 zrakoplova. Uz francuske letjet će i britanski, njemački i grčki, ali i dva zrakoplova ukrajinskih oružanih snaga.