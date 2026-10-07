Poznato kada se nastavlja prekinuta sjednica o noćnim klubovima: Vijećnici se vraćaju u Banovinu

Poznat je termin nastavka burne tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita posvećene problematici noćnih klubova u centru grada, koja je prošlog tjedna prekinuta nakon što je Vijeće ostalo bez kvoruma.

Nastavak 15. sjednice Gradskog vijeća održat će se u ponedjeljak, 12. listopada 2026. godine, s početkom u 8:30 sati, u velikoj vijećnici Gradske uprave Grada Splita.

Prošli put završilo izbacivanjem Ivoševića i prekidom sjednice

Podsjetimo, tematska sjednica održana 1. listopada bila je obilježena nizom žestokih verbalnih sukoba, a kulminirala je nakon sukoba predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića i nezavisnog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića.

Stanišić je tijekom rasprave Ivoševića više puta upozoravao, ustvrdivši da je "prešao mjeru dobrog ukusa", nakon čega ga je udaljio sa sjednice. Nakon toga dio oporbenih vijećnika napustio je vijećnicu, Gradsko vijeće ostalo je bez potrebnog kvoruma, a sjednica je prekinuta. Bojan Ivošević, međutim, tvrdi kako način njegove komunikacije nije bio razlog udaljavanja sa sjednice. Kako je naveo, predsjednik Gradskog vijeća više puta mu je odbio dati pravo da zatraži povredu Poslovnika.

"Nikakav način komunikacije nije bio sporan, nego opetovano traženje povrede Poslovnika. Nije bilo nikakve vike ni uvreda, samo traženje birokratske stvari na koju imam pravo", kazao je tada Bojan Ivošević.

Burne prozivke Šute i Ivoševića

Napetosti su obilježile sjednicu praktički od samog početka. Gradonačelnik Tomislav Šuta ranije tog dana prozvao je Ivoševića zbog njegova radnog i imovinskog statusa, kazavši među ostalim da nema primanja i da bi trebalo provjeriti porijeklo njegove imovine.

Ivošević je tijekom pauze odgovorio kako živi od ušteđevine te da nema stan, automobil ni zlato, a verbalni sukob dvojice političara nastavio se i pred okupljenim novinarima.

U središtu rasprave problemi noćnog života u centru Splita

Tematska sjednica sazvana je na inicijativu Bojana Ivoševića, a glavna tema su problemi povezani s radom noćnih klubova i noćnim životom u povijesnoj jezgri Splita. Tijekom prvog dijela sjednice govorilo se i o buci, komunalnom redu, sigurnosti, čistoći te sve težim uvjetima života stanovnika centra grada.

Sada je poznato da će vijećnici raspravu nastaviti 12. listopada u 8:30 sati, kada se očekuje nastavak prekinute tematske sjednice.