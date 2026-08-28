Poznato kada Bijeli stižu nakon velike pobjede u Poljskoj

Nakon velikog slavlja u Poljskoj i plasmana u Konferencijsku ligu, Hajdukova momčad danas se vraća u Split.

Zrakoplov s igračima, stručnim stožerom i klupskom delegacijom trebao bi u splitsku zračnu luku sletjeti oko 14:30 sati. Nakon toga Bijeli će autobusom krenuti prema Poljudu, gdje se njihov dolazak očekuje oko 15 sati.

Hajduk je u dramatičnom uzvratu svladao Raków s 3:2 nakon produžetaka i tako nakon 16 godina ponovno izborio nastup u europskom natjecanju.

Nakon povijesne večeri u Poljskoj, slavlje se sada seli u Split, a ostaje vidjeti hoće li navijači dočekati svoje europske junake po povratku na Poljud.