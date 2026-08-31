Poznato je tko kreće od prve minute protiv Lokomotive

Hajduk danas s početkom od 18:30 sati igra protiv Lokomotive na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli u ovaj susret ulaze nakon velike pobjede nad Rakowom u Poljskoj kojom je osiguran plasman u Konferencijsku ligu. Momčad trenera Garcije do slavlja je stigla u produžecima, odnosno nakon više od 120 odigranih minuta pobijedivši rezultatom 3:2.

Prethodno je Hajduk u nedjelju odigrao prvenstvenu utakmicu s Osijekom na Poljudu te upisao tri boda nakon sjajne predstave i uvjerljivih 4:0. Uoči ove utakmice Bijeli drže četvrto mjesto prvenstvene tablice sa 7 osvojenih bodova.

Lokomotiva koji vodi trener Nikica Jelavić drži sedmu poziciju s osvojenih 6 bodova. U prvenstvo su krenuli pobjedama protiv Istre 1961 i Gorice, a zatim su u posljednje dvije utakmice poraženi na gostovanjima kod Osijeka i Rudeša.

U momčadi Lokomotive u ovoj utakmici sigurno neće biti Belcara koji odrađuje suspenziju zbog isključenja na utakmici s Rudešom.

Glavni je sudac utakmice Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti je sudac je Mateo Erceg iz Benkovca. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Luka Kurtović iz Osijeka.

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Klupa: Stpica, Fesyuk, Gabrić, Hadžikadunić, Bamba, Livaja, Melnjak, Brruti, Huram, Skelin, Hodak