Poznato je tko gotovo sigurno čeka BiH u nokaut-fazi SP-a

Pobjedom protiv Katra u trećem kolu grupne faze, reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je treće mjesto u skupini B s ukupno četiri osvojena boda i time prvi povijesni plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.

Budući da na ovom prvenstvu u nokaut fazu (šesnaestinu finala) prolazi i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, kostur natjecanja donosi sljedeće kalkulacije:

Prema službenom ždrijebu i trenutnim matematičkim projekcijama, trećeplasirani tim iz skupine B u čak 329 od 330 mogućih kombinacija ide na pobjednika skupine D.

Budući da je reprezentacija SAD-a već ranije osigurala prvo mjesto u skupini D, oni su gotovo siguran protivnik "Zmajeva" u idućoj fazi.

Postoji još jedna krajnje nerealna opcija

Postoji samo jedan, minimalno izgledan scenarij u kojem bi se raspored trećeplasiranih ekipa promijenio na način da Bosna i Hercegovina umjesto na SAD ide na pobjednika skupine C, što je u ovom slučaju reprezentacija Njemačke.

Da bi se to dogodilo, trećeplasirani timovi iz skupina G i H morali bi ostati bez plasmana u nokaut fazu, uz poklapanje još nekoliko nerealnih rezultata, piše Gol.hr.