Close Menu

Poznato je koliko je planinara iz BiH poginulo u Rusiji

Velika tragedija

Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji. Prema navodima portala, samo je dvoje članova ekspedicije uspjelo preživjeti ekstremne uvjete na planini, prenosi ruski portal Lenta.ru, pozivajući se na informacije Telegram kanala SHOT.

Objavljeni novi detalji o poginulim planinarima iz BiH

Istražni odbor Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju ranije je objavio detalje o početku ove tragedije i potvrdio da je pokrenuta istraga.

Prema priopćenju službe za odnose s javnošću, skupina od sedam alpinista krenula je 25. srpnja u uspon na Elbrus. Jedan od članova uspio se spustiti s planine i prijavio da je dvojici alpinista pozlilo na nadmorskoj visini od 5100 metara.

Tragedija na Elbrusu: Poginulo više planinara iz BiH!

Jedan se muškarac samostalno spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica preživjelih hospitalizirana su i trenutačno se nalaze na liječničkim pregledima. "Prema dostupnim informacijama, oni su preminuli. U tijeku je potraga za još četvero alpinista", priopćio je tada ruski Istražni odbor.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
6
Mad
0