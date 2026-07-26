Poznato je koliko je planinara iz BiH poginulo u Rusiji

Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji. Prema navodima portala, samo je dvoje članova ekspedicije uspjelo preživjeti ekstremne uvjete na planini, prenosi ruski portal Lenta.ru, pozivajući se na informacije Telegram kanala SHOT.

Istražni odbor Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju ranije je objavio detalje o početku ove tragedije i potvrdio da je pokrenuta istraga.

Prema priopćenju službe za odnose s javnošću, skupina od sedam alpinista krenula je 25. srpnja u uspon na Elbrus. Jedan od članova uspio se spustiti s planine i prijavio da je dvojici alpinista pozlilo na nadmorskoj visini od 5100 metara.

Jedan se muškarac samostalno spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica preživjelih hospitalizirana su i trenutačno se nalaze na liječničkim pregledima. "Prema dostupnim informacijama, oni su preminuli. U tijeku je potraga za još četvero alpinista", priopćio je tada ruski Istražni odbor.