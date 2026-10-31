Poznato je gdje će Mišo biti pokopan

Legendarni hrvatski pjevač Mate Mišo Kovač preminuo je u subotu poslijepodne u svom stanu u Podstrani, nedaleko od Splita. Kako prenose 24sata, pozivajući se na informacije iz krugova splitskih glazbenika, posljednji ispraćaj glazbene legende bit će organiziran u Splitu, dok će pokop biti održan u Zagrebu.

Vijest o smrti jednog od najpopularnijih hrvatskih pjevača izazvala je brojne reakcije diljem zemlje. Mišo Kovač tijekom svoje dugogodišnje karijere stekao je status glazbene ikone, a njegove pjesme obilježile su generacije slušatelja.

Više od 20 milijuna prodanih nosača zvuka

S ukupnom nakladom većom od 20 milijuna prodanih ploča i drugih nosača zvuka, Mišo Kovač ostao je najprodavaniji izvođač u povijesti domaće zabavne glazbe, kako u Hrvatskoj tako i na prostoru bivše države.

Njegov glazbeni opus obilježili su dalmatinski i mediteranski melos, prepoznatljiv glas i suradnje s brojnim glazbenicima i klapama. Najveću popularnost dosegnuo je tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, no njegova publika ostala mu je vjerna i desetljećima poslije.

Posebna povezanost sa Splitom i Poljudom

Iako rođen u Šibeniku, Mišo Kovač bio je snažno povezan sa Splitom i Hajdukom. Njegovi nastupi na Poljudu ostali su među najpoznatijim koncertnim događajima u povijesti grada.

Posebno se pamti koncert održan u rujnu 1993. godine, posvećen njegovu preminulom sinu Ediju i poginulim hrvatskim braniteljima, na kojem su se okupili deseci tisuća ljudi.

Prema informacijama koje prenose 24sata, upravo će se Split, grad s kojim je bio duboko povezan, oprostiti od glazbene legende, dok će njegovo posljednje počivalište biti u Zagrebu.

Točan termin ispraćaja i pokopa zasad nije naveden.