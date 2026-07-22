Poznato gdje je 'Corona Kid' bio prije nego mu je pozlilo

Index neslužbeno doznaje nove detalje o smrti Filipa Mihalića, 27-godišnjeg HDZ-ovog poduzetnika iz okolice Varaždina koji je preminuo u Dominikanskoj Republici. Obitelj je danas otišla po njegovo tijelo.

Prema pouzdanim informacijama iz izvora bliskih samoj obitelji, mladić koji je već neko vrijeme boravio u Dominikanskoj Republici bio je u izvrsnom fizičkom stanju. No, tijekom jednog izlaska zadobio je ozljedu zbog koje je potražio pomoć na hitnom bolničkom prijemu.

Pomoć mu je pružena i dobio je potrebne lijekove. No, nakon što je pušten na kućnu njegu, iznenada mu je pozlilo te je preminuo od zatajenja srca. O kojem se točno lijeku radilo i zašto je bio koban u kombinaciji s tvarima koje je Mihalić konzumirao ranije, tek treba biti potvrđeno.

Oglasio se i MVEP

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kako tvrde i dalje nije zaprimilo službenu potvrdu o smrti Filipa Mihalića.

"MVEP i nadležno Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Washingtonu poduzimaju sve potrebne korake te su u kontaktu s obitelji hrvatskog državljanina i nadležnim tijelima Dominikanske Republike.

O svim novim relevantnim informacijama pravodobno ćemo obavijestiti javnost", kažu za Index.

Što je radio u Dominikani?

Za sada nije poznato kada je točno Mihalić otputovao u Dominikansku Republiku, no zna se od ranije da je oko godinu i pol dana živio u Kolumbiji. Nakon toga vratio se u Hrvatsku te je uhićen zajedno s ocem u velikoj aferi s uvozom lažnih covid testova. Kraće vrijeme bio je u istražnom zatvoru.

U posljednjoj objavi koju je objavio na društvenoj mreži Linkedin osvrnuo se na poslovni uspjeh, novac, životne navike i kršćanske vrijednosti. Napisao je da svaki čovjek u jednom trenutku osjeti "snagu stvaranja", poslovnu moć i energiju koja ga pokreće, ali da takvu sposobnost smatra Božjim darom koji sa sobom nosi i odgovornost.

"Bog nam daje put, ali i pravila. Ako stvaramo izvan tih pravila, gradimo na pijesku, a ne na stijeni", napisao je.