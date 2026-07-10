Poznati ugostitelj iz Zagore ugostio slavnu glumicu: "Ostvarenje dječjih snova"

Holivudska glumica i nekadašnji supermodel Brooke Shields dio svog ljetnog odmora provodi u Hrvatskoj. Među destinacijama koje je posjetila našao se i Nacionalni park Krka, gdje je obišla Roški slap, a pritom je svratila i u poznati Agroturizam Kristijan.

Slavnu američku glumicu ugostio je poznati ugostitelj i miljevački kantautor Ante Skelin, koji je na društvenim mrežama podijelio zajedničku fotografiju snimljenu ispred obiteljskog agroturizma.

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Iz objave je vidljivo da je Brooke Shields uživala u prirodnim ljepotama Nacionalnog parka Krka, ali i u tradicionalnim dalmatinskim specijalitetima po kojima je obitelj Skelin poznata već dugi niz godina.

"Prekrasna i jedinstvena. Ostvarenje dječjih snova", napisao je Skelin uz fotografiju s glumicom.

Brooke Shields, danas 61-godišnjakinja, desetljećima je jedno od najpoznatijih imena američke filmske i modne scene, a svojim je dolaskom ponovno potvrdila da Hrvatska i ovog ljeta privlači brojne svjetski poznate osobe.