Poznati trgovački centar u Trogiru dobio nove vlasnike. Iza svega stoje dvojica moćnih poduzetnika

Trogirski trgovački centar Marisa ima nove vlasnike. Prema zemljišnim knjigama, centar sada pripada tvrtki Projekt Kapetan, a iza nje stoje Hrvoje Pezić, vlasnik HOK-osiguranja, i splitski poduzetnik Trpimir Botica, vlasnik Brodomerkura i Viatora.

Projekt Kapetan upisan je kao jedini vlasnik poslovne zgrade i dvorišta ukupne površine 4883 četvorna metra. Prema sudskom registru, Pezić i Botica članovi su društva osnovanog u ožujku u Zagrebu s temeljnim kapitalom od 2500 eura. Tvrtka je krajem travnja promijenila ime u Projekt Kapetan, a u lipnju je preselila sjedište na adresu same Marise u Trogiru. Direktor je od 29. travnja Pjero Rakela iz Segeta Donjeg.

Na centru je upisan samo jedan teret, hipoteka u korist HOK-osiguranja kojom se osigurava tražbina od 4,26 milijuna eura. Sporazum o hipoteci sklopljen je 10. lipnja. Što se njome osigurava, iz zemljišnih knjiga nije vidljivo. Stare hipoteke, uključujući onu Erste banke, izbrisane su.

Botica je vlasnik splitske tvrtke Viator, koja je u ožujku kupila Marisu za 13,65 milijuna eura. Projekt Kapetan osnovan je tri dana prije nego što je stečajni upravitelj potpisao taj kupoprodajni ugovor.

Podsjetimo, dotadašnji vlasnik Marise, tvrtka Megalit, otišao je u stečaj u svibnju 2025. Zakupci nisu plaćali najam, a dugovi su narasli na 10,6 milijuna eura. Centar je bio ponuđen na dražbi uz početnu cijenu od gotovo 15 milijuna eura, ali nitko nije uplatio jamčevinu. Megalitov osnivač Arsen Đurov tada je kao partnera doveo Viator. Viator je otkupio dug Erste banke od 9,4 milijuna eura i stečajnim planom preuzeo centar.

Viator je u veljači uplatio i gotovo dva milijuna eura za isplatu ostalih vjerovnika, koji su namireni u ožujku, kada je zaključen i stečaj. Preostala dva milijuna eura platit će u dvije rate, krajem 2026. i krajem 2027. godine. Obje rate osigurane su garancijom HOK-osiguranja, piše Portal Grada Kaštela.