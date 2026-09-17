Poznati trener uhićen zbog sumnje na spolno zlostavljanje djece, proveo je noć u pritvoru

Poznati trener s područja Karlovačke županije osumnjičen je za spolnu zlouporabu djece. Uhićen je, a nakon što je noć proveo u policiji, trebao bi biti ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

- Policijski službenici Policijske postaje Karlovac proveli su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku te je uz kaznenu prijavu doveden u Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu, potvrdila je karlovačka policija.

Prema informacijama kojima raspolažemo, riječ je o dugogodišnjem treneru jednog borilačkog sporta koji je tijekom svoje karijere primio više priznanja za svoj rad, kako za promicanje sporta tako i za promociju grada i županije u kojoj djeluje.

Prema neslužbenim informacijama, slučaj su prijavili roditelji djece koja su navodno govorila o neprimjerenom ponašanju trenera prema njima. Što se točno dogodilo i za koja se konkretna kaznena djela 58-godišnjaka sumnjiči, trebalo bi biti utvrđeno tijekom kaznenog postupka.

Nakon ispitivanja osumnjičenika državno odvjetništvo odlučit će o daljnjem postupanju. Ako ocijeni da za to postoje zakonski razlozi, može sucu istrage predložiti određivanje istražnog zatvora, dok među mogućim mjerama kojima se može spriječiti kontakt osumnjičenika s navodnim žrtvama postoji i zabrana približavanja, uspostavljanja ili održavanja veze, piše Jutarnji list.