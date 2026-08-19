Poznati tenisač suspendiran zbog pozitivnog testa na kokain: "Napravio sam ogromnu pogrešku"

Australski tenisač Nick Kyrgios privremeno je suspendiran nakon što je bio pozitivan na kokain. Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) potvrdila je da je u njegovu uzorku pronađen benzoilekgonin, metabolit kokaina.

Uzorak je 31-godišnji Australac dao 22. lipnja tijekom turnira na Mallorci, a privremena suspenzija na snazi je od 4. kolovoza, piše BBC Sport.

Kyrgios preuzeo odgovornost

Nekadašnji 13. tenisač svijeta oglasio se nakon objave vijesti na društvenim mrežama. Kyrgios je priznao pogrešku i poručio da za svoje postupke preuzima odgovornost.

"Napravio sam ogromnu pogrešku", poručio je Kyrgios te dodao kako preuzima "punu odgovornost".

Suspenzija za Australca znači da do daljnjega ne smije nastupati na natjecanjima. Također ne smije raditi kao trener niti prisustvovati Grand Slam turnirima i drugim natjecanjima koja se održavaju pod okriljem ATP-a i WTA-a.

Iz ITIA-e su naveli da Kyrgios ima pravo žalbe na odluku o privremenoj suspenziji, ali tu mogućnost zasad nije iskoristio.

Teška sezona za Australca

Suspenzija je novi udarac za Kyrgiosa nakon što su njegovu sezonu već obilježili brojni zdravstveni problemi.

Australac se muči s ozljedama koljena i zapešća, zbog kojih je ove sezone uspio odigrati samo četiri pojedinačna meča.

Posljednji put nastupio je na Wimbledonu, gdje je zaigrao u konkurenciji parova zajedno s Alexanderom Bublikom. Njihov nastup završio je već u prvom kolu.

Kyrgios, jedan od najprepoznatljivijih i najkontroverznijih tenisača svoje generacije, sada će morati čekati daljnji razvoj postupka i konačnu odluku o mogućim sankcijama.