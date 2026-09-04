Poznati tenisač bio pozitivan na kokain: Prihvatio suspenziju, ostaje i bez bodova i novčane nagrade

Australski tenisač Nick Kyrgios odradio je jednomjesečnu suspenziju zbog kršenja antidopinških pravila nakon što je na ATP turniru na Mallorci u lipnju bio pozitivan na kokain. Informaciju je objavila Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA).

Kyrgios je privremeno suspendiran 4. kolovoza, a potom se uključio u program liječenja koji je odobrila ITIA. Time mu je uobičajena tromjesečna suspenzija, predviđena pravilima Svjetske antidopinške agencije (WADA), skraćena na mjesec dana.

Objasnio kako je došlo do konzumacije kokaina

Tijekom razgovora s istražiteljima ITIA-e 31-godišnji Australac rekao je da je kokain konzumirao u društvu tijekom noćnog izlaska prije nastupa na turniru na Mallorci.

ITIA je njegovo objašnjenje provjerila s neovisnim znanstvenim stručnjakom iz laboratorija akreditiranog pri WADA-i. Prema njihovim navodima, utvrđena količina kokaina u uzorku bila je u skladu s Kyrgiosovim objašnjenjem pa je prihvaćeno da se konzumacija dogodila izvan natjecanja.

Suspenzija mu završava u četvrtak, pod uvjetom da uspješno završi odobreni program liječenja.

Kyrgios će ipak snositi dodatne posljedice. Oduzimaju mu se ATP bodovi i novčana nagrada osvojeni na turniru na Mallorci.

Australski tenisač već se prošlog mjeseca oglasio na društvenim mrežama i ispričao zbog pozitivnog nalaza. Poručio je da je napravio „veliku pogrešku“ te preuzeo odgovornost za svoj postupak.

Daleko od najboljih dana karijere

Kyrgios se trenutačno nalazi na 918. mjestu ATP ljestvice, daleko od rezultata koje je ostvarivao na vrhuncu karijere. Najbolji plasman ostvario je 2016. godine, kada je bio 13. tenisač svijeta.

U karijeri je osvojio sedam ATP naslova, no posljednjih godina njegov povratak u vrh otežavaju problemi s ozljedama.

Australac je tijekom karijere privlačio veliku pozornost i ponašanjem izvan samih mečeva, kao i brojnim kontroverznim izjavama. Svojedobno je bio u javnom sukobu s Novakom Đokovićem, no njihov se odnos kasnije promijenio te su zajedno nastupili i u konkurenciji parova.