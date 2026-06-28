Poznati su svi parovi šesnaestine finala SP-a, Hrvatsku čeka veliki derbi

Završena je grupna faza Svjetskog prvenstva, a poznati su svi parovi šesnaestine finala. Nokaut-faza počinje večeras utakmicom Južne Afrike i Kanade, dok će hrvatska reprezentacija svoj put nastaviti protiv Portugala.
Dvoboj Hrvatske i Portugala igra se u noći s četvrtka na petak, a riječ je o jednom od najzanimljivijih susreta prve nokaut-runde.
Uz taj dvoboj, ljubitelje nogometa očekuje niz atraktivnih utakmica. Brazil će odmjeriti snage s Japanom, Njemačka s Paragvajem, Nizozemska s Marokom, dok će Francuska igrati protiv Švedske. Bosna i Hercegovina za prolazak dalje mora svladati domaćina Sjedinjene Američke Države, a Englesku očekuje ogled s Demokratskom Republikom Kongom.
Parovi šesnaestine finala:
Južna Afrika – Kanada (28. lipnja, 21:00)
Brazil – Japan (29. lipnja, 19:00)
Njemačka – Paragvaj (29. lipnja, 22:30)
Nizozemska – Maroko (30. lipnja, 3:00)
Obala Bjelokosti – Norveška (30. lipnja, 19:00)
Francuska – Švedska (30. lipnja, 23:00)
Meksiko – Ekvador (1. srpnja, 3:00)
Engleska – DR Kongo (1. srpnja, 18:00)
Belgija – Senegal (1. srpnja, 22:00)
SAD – Bosna i Hercegovina (2. srpnja, 2:00)
Španjolska – Austrija (2. srpnja, 21:00)
Portugal – Hrvatska (3. srpnja, 1:00)
Švicarska – Alžir (3. srpnja, 5:00)
Australija – Egipat (3. srpnja, 20:00)
Argentina – Zelenortski Otoci (4. srpnja, 0:00)
Kolumbija – Gana (4. srpnja, 3:30)
Pobjednici svih 16 susreta izborit će mjesto u osmini finala, a od sada više nema prostora za pogreške. Svaka utakmica mora dati pobjednika pa će, ako nakon 90 minuta ne bude odluke, uslijediti produžeci, a po potrebi i izvođenje jedanaesteraca.