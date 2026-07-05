Poznati su finalisti Omiškog festivala! Evo tko će se boriti za klapski tron

Treća, ujedno i posljednja izborna večer otkrila je posljednje komadiće mozaika velike završnice dijamantnog izdanja Omiškog festivala. Najviše razloga za zadovoljstvo sinoć su imale klape Oželanda i Omiš.

Mala pjaca opet je bila premalena za sve one koji su željeli uživo svjedočiti vokalnim nadmetanjima klapa. Njih čak 13 sinoć je tražilo svoje mjesto na Velikoj pjaci, gdje će se održati ženska i muška finalna večer. Već prema reakcijama zahtjevne omiške publike bilo je jasno da je i zadnja ovogodišnja izborna večer donijela niz vrhunskih nastupa.

U kategoriji muških klapa žiri je najviše ocjene dodijelio Omišu, čime se ova klapa popela na drugo mjesto ukupnog poretka.

„Festival ima ogromnu tradiciju. Riječ je o šest desetljeća neprekinutog čuvanja klapske pisme koja je svjetsko nematerijalno kulturno dobro. Svi ljudi koji su utkali sebe u ovaj mozaik tijekom 60 godina su nevjerojatno važni i čine na neki način sudbinu i povijest Festivala. Nama kao domaćinima, klapama Omiš i Mirabela, jer Omiš ima mušku i žensku pa i dječju klapu, zaista znači u svome gradu na ovu veliku obljetnicu stupiti na pozornicu i napraviti dobar rezultat“, navodi voditelj i drugi tenor klape Omiš Jure Šaban Stanić te dodaje da su izborne večeri uvijek napete, a samo finale za njih predstavlja prostor glazbenog užitka i svečanog festivalskog ozračja.

Visoke ocjene žirija na posljednjoj izbornoj večeri osigurale su klapi Oželanda mjesto na samom vrhu ukupnog poretka u ženskoj konkurenciji.

„Čak nam je veći pritisak na Maloj nego Velikoj pjaci jer tu prvi put izneseš pjesme i taj početni korak nam je uvijek najteži“, ističe Katja Konjuh, prvi alt ove zagrebačke klape, i dodaje da je Omiški festival priča za sebe.

„Svi znaju da je Omiš klapski Olimp i da se tu dolazi po afirmaciju, ali druženja ispod žižule, upoznavanje drugih klapaša, zajedništvo – to je puno veće od običnog Festivala.“

Priliku za novo druženje imat će ponovno 17. srpnja kada će u ženskoj finalnoj večeri nastupiti zajedno s ostalim najbolje ocijenjenim klapama: Orca iz Splita, trogirska Stivanja, Kapric iz Zadra, Sorelo iz Zagreba, omiška Mirabela CZK, zagrebački Figurin, mostarski Liron, Kurjože iz Podstrane, Merla iz Dugopolja i Zvizdan iz Posušja. U finalu će tako zapjevati 11 klapa jer 10. i 11. na ljestvici imaju jednak ukupan broj bodova.

Sljedeća večer rezervirana je za muško finale u koje su ušle, opet redom prema broju bodova postignutih na izbornim večerima, klape: Kaše iz Dubrovnika, Omiš, Pinguentum iz Buzeta, splitska Mriža, Krunik iz Kučina, Okruk iz Okruga Donjeg, Krijanca iz Raba, Galijota iz Paga, inače ovogodišnji debitanti, te rovinjska Valdibora i Dalmari iz Maribora.

No, u finalima se karte ponovno miješaju. Prethodni bodovi postaju nevažni, a presuđuju minute na velikoj pozornici. Ulaznica za muški ogled više nema, preostale su tek rijetke za žensku večer, pa svima koji ne osiguraju svoje mjesto u publici preostaje susret najboljih klapa 2026. godine, u velikoj završnici jubilarnog 60. Festivala dalmatinskih klapa Omiš, uživo pratiti putem HRT-a.