Poznati splitski poduzetnik se oprostio od Jakše Marasovića: "Bio si kamen..."

Vijest o smrti Jakše Marasovića, istaknutog splitskog političara iz reda HNS-a ostavila je u tuzi Berislava Borovinu, vlasnika poznate građevinske tvrtke "Spegra".

– Dragi prijatelju, nisi bio čovjek kurtoazije ni praznih riječi. Bio si s kamena – čvrst, bistar i bez dlake na jeziku. Čovjek istine, društva i smijeha. Takvog ćemo te pamtiti.

Volio si ljude i život, sve do posljednjeg dana. A i mi smo voljeli tebe – iskreno, bez zadrške. Zato je tuga danas teška, a iznenađenje još teže podnijeti.

Ostaje mi mnogo lijepih uspomena, razgovora i trenutaka koje vrijeme ne može izbrisati. Ostaje zahvalnost što smo ih dijelili. Neka te anđeli povedu u Raj, a tvoje tijelo neka počiva u miru hrvatske zemlje koju si volio više od svega. Počivaj u miru, prijatelju. Bera – objavio je na svom Facebooku.