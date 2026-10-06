Poznati splitski estradni menadžer prozvao Grad: "Gasi se tradicija Splitskog festivala, pokrećemo inicijativu"

Poznati splitski estradni menadžer Ivan Bubalo objavio je otvoreno pismo upućeno zamjenici gradonačelnika Splita Matei Dorčić i ravnateljici Javne ustanove Hrvatski dom Split Vanesi Kleva, u kojem oštro kritizira ovogodišnje izdanje Splitskog festivala.

Bubalo upozorava kako je, prvi put u 66 godina povijesti manifestacije, Splitski festival održan bez večeri novih natjecateljskih skladbi. "Umjesto da ponudite objašnjenje građanima i hrvatskoj javnosti zašto je festival sveden na običnu koncertnu reviju, iz redova organizatora i Grada vlada potpuna šutnja", navodi se u otvorenom pismu koje je Bubalo objavio.

"Splitski festival bio je jedan od najvećih brendova grada"

U pismu se ističe kako Splitski festival desetljećima nije bio samo ljetna zabava na Prokurativama, već jedan od najvažnijih kulturnih i društvenih simbola Splita te značajna platforma za domaću glazbenu industriju. Prema navodima inicijatora pisma, ukidanjem večeri novih skladbi pogođeni su skladatelji, autori, pjevači, izvođači, aranžeri, glazbenici te televizijski i radijski djelatnici koji su godinama bili vezani uz festival.

Posebno kritiziraju činjenicu da su ovogodišnjim programom organizirane večeri posvećene Zdenku Runjiću i Oliveru Dragojeviću, dok istodobno nije održan natjecateljski dio festivala. "Dok se ponosite njihovim naslijeđem, istovremeno ukidate platformu koja je trebala stvoriti neke nove autore i nove bezvremenske pjesme", stoji u pismu.

Traže odgovore o javnom novcu

Bubalo i inicijativni odbor u otvorenom pismu pozivaju odgovorne da javnosti objasne način organizacije festivala i trošenje sredstava. Navode kako javne ustanove i gradski dužnosnici imaju izravnu odgovornost prema građanima jer se njihov rad financira javnim novcem. "Neopravdano utrošena sredstva i devalvacija imena festivala zahtijevaju jasne odgovore, a ne ignoriranje javnosti", poručuju.

Najavljuju Inicijativu i Udrugu "Splitski festival"

Na kraju pisma najavljeno je i konkretno djelovanje. Bubalo je objavio kako će biti pokrenuta Inicijativa i Udruga "Splitski festival", čiji će cilj biti povratak natjecateljskog festivala novih pjesama. "Građani i glazbena struka neće mirno promatrati gašenje ovog simbola grada", poručuju iz inicijativnog odbora.

Dodaju kako Splitski festival, prema njihovu stavu, ne pripada nijednoj političkoj opciji ni pojedinoj gradskoj upravi, već Splitu, izvođačima, autorima i publici koja ga je stvarala tijekom proteklih 66 godina.