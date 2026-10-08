Poznati splitski estradni menadžer opet prozvao Puljka i Stivija: "Zabili su nož duboko u srce Splitskog festivala!" Ima poruku za Šutu

Ivica Bubalo, poznati splitski estradni menadžer, ne krije razočaranje stanjem u kojem se našao Splitski festival. U svojoj objavi na društvenim mrežama poručio je kako je politika, prema njegovu mišljenju, odigrala ključnu ulogu u sudbini manifestacije koja je desetljećima bila jedan od simbola splitske glazbene scene.

"Puljak i Stividen zabili su nož duboko u srce 66 godina festivala"

Bubalo je u objavi posebno prozvao bivšeg splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka i bivšeg glavnog organizatora Splitskog festivala Stevu Vučkovića Stivija, koristeći pritom iznimno oštre riječi.

"Gradonačelniče Šuta, vratite Splitu oteto! Puljak i Stividen zabili su nož duboko u srce 66 godina festivala", napisao je Bubalo. Nastavio je slikovitom usporedbom, poručivši kako su odgovorni za stanje festivala simbolično zatrpali desetljeća njegove tradicije. "Ovo četvero na slici uzeli su šleper zemlje i zatrpali ga u grob – 66 godina Splitskog festivala", naveo je, pritom iznoseći vlastitu ocjenu odgovornosti za sudbinu manifestacije. Bubalo smatra da oba problema imaju zajednički uzrok. "I jedno i drugo imaju isti nazivnik. Festival je zatrpala politika", naglasio je.

Pozvao Šutu da okupi glazbenike, medije i ljubitelje festivala

Unatoč oštrim kritikama, Bubalo smatra da se trenutačna situacija može iskoristiti kao prilika za novi početak. Zato je gradonačelniku Tomislavu Šuti uputio konkretan prijedlog. "Ajmo iskoristiti ovaj događaj kao da se desilo nešto dobro. Ovu se godinu pauziralo da bi bilo bolje", poručio je.

Predložio je organizaciju zajedničkog sastanka na kojem bi se okupili svi zainteresirani za budućnost Splitskog festivala. "Pozovite sve glazbenike, medije i zaljubljenike Splitskog festivala i održimo sastanak s jednom temom – Splitski festival je dišpet grada Splita", napisao je Bubalo.

Splitski festival ove godine bez natjecateljskog dijela

Podsjetimo, Splitski festival ove je godine održan od 4. do 6. rujna na Prokurativama, ali u potpuno izmijenjenom obliku. Nakon desetljeća tradicije napušten je natjecateljski format s novim skladbama, a manifestacija je organizirana kroz tri tematske glazbeno-scenske večeri. Organizator je bio Hrvatski dom Split.

Takav koncept izazvao je nezadovoljstvo dijela glazbene javnosti, među kojima je i Bubalo, koji je već ranije najavio inicijativu za povratak natjecateljskog dijela Splitskog festivala.