Poznati Splićanin četvrti put postao tata: Kad vidite koliko je mali Ante težio na porodu, bit će vam jasno zašto ga zove "veliki"

Poznati splitski pjevač Josip Vujević Bomba ima veliki razlog za slavlje. Njegova obitelj postala je bogatija za još jednog člana – stigao je mali Ante, a ponosni otac sretnu je vijest podijelio na društvenim mrežama.

„4. put tata, rodija se naš mali... veliki Ante“, stoji u objavi kojom je obitelj obilježila dolazak prinove.

A „mali... veliki“ nije napisano slučajno. Prema informacijama koje je obitelj objavila, Ante je na svijet stigao u 2:45 sati i težak čak 5210 grama.

Ponosni tata posebno je istaknuo mamu Danijelu Eterović Vujević, navodeći da je porod obavila prirodnim putem u svega sat vremena.

Vujević je dobro poznato ime na splitskoj i dalmatinskoj glazbenoj sceni. Profesionalno se glazbom bavi od 2000. godine, nastupao je na Splitskom festivalu te je osnovao Bomba Band. Među njegovim zapaženijim nastupima bio je i doček Nove 2010. godine na splitskoj Rivi.

Sudeći prema brojnim reakcijama ispod objave, čestitke obitelji već pristižu sa svih strana.

Čestitkama se pridružuje i redakcija Dalmacije Danas.