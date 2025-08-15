Poznati pisac Stefan Simić gostuje u ponedjeljak u splitskom Ghetto klubu

U ponedjeljak, 18. kolovoza, u splitskom Academia Club Ghetto nastupit će poznati pisac Stefan Simić, autor koji je svojim poetskim i proznim radom, kao i javnim nastupima, stekao veliku popularnost diljem regije.

Simić već godinama objavljuje svoju poeziju i prozu na internetu, a njegov je angažman s vremenom prerastao u širu umjetničku platformu. Objavio je nekoliko knjiga, piše, nastupa, snima emisije te u svojim djelima i javnim istupima promovira ideju “novog svijeta s ljudskim likom”.

U Ghetto klubu izvest će izbor svojih najpoznatijih tekstova u prepoznatljivom stilu koji spaja poeziju s elementima teatra i kabarea. Početak programa zakazan je za 19 sati.