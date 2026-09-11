Poznati novinar o Baturini: 'Uskoro za njega stiže ponuda od 60 milijuna eura'

Martin Baturina bio je ključni i najbolji igrač Coma u susretu prvog kola Lige prvaka protiv Leipziga. U povijesnom, prvom nastupu talijanskog kluba u elitnom europskom natjecanju u četvrtak navečer hrvatski reprezentativac postigao je pogodak te asistirao za drugi.

Njegova izvedba posebno je oduševila poznatog talijanskog nogometnog novinara Tancredija Palmerija.

"Sljedeće godine, a možda već u siječnju, za Baturinu će iz Premier lige stići ponuda od najmanje 60 milijuna eura, nešto što se dosad nije dogodilo nijednom igraču Coma. A što će Como napraviti? Sigurno će ponudu odbiti, može odbiti bilo kakvu ponudu. Ali, pitanje je u kojem će trenutku igrač doći do točke pucanja i zatražiti da ga puste“, napisao je Palmeri na svom profilu na X mreži.

Prema Transfermarktu, Martin Baturina vrijedi 45 milijuna eura.

Palmeri godinama prati Serie A, europski nogomet i zbivanja na nogometnom tržištu. Trenutačno radi kao viši dopisnik Sportitalije, dok je tijekom karijere surađivao s Gazzettom dello Sport i beIN Sportsom. Također je suradnik CNN Internationala i Al Jazeere.

Podsjetimo, Martin Baturina briljirao je u povijesnom debiju Coma u Ligi prvaka, predvodeći talijansku momčad do uvjerljive pobjede 4-1 protiv RB Leipziga. Bivši nogometaš zagrebačkog Dinama postigao je vodeći pogodak, a potom asistirao za drugi gol svoje momčadi.

Como je ovom utakmicom prvi put nastupio ne samo u Ligi prvaka nego i u nekom od Uefinih natjecanja. Povijesni plasman izborio je osvajanjem četvrtog mjesta u Serie A prošle sezone, što je ujedno najbolji rezultat kluba u njegovoj povijesti.

Baturina je u 15. minuti postao strijelac prvog europskog pogotka Coma. Primio je loptu na sredini terena i krenuo prema suparničkom golu, nakon čega je proigrao Anastasiosa Douvikasa na krilu. Grčki napadač vratio mu je loptu u sredinu, a hrvatski veznjak, unatoč kratkom gubitku kontrole, odlično se snašao i pogodio za 1-0.

U 38. minuti Baturina se našao i u ulozi asistenta. Preciznim dodavanjem kroz sredinu obrane pronašao je Douvikasa, koji je izašao sam pred vrata Leipziga i povisio prednost domaćina na 2-0.

Momčad Cesca Fàbregasa nastavila je dominirati i u drugom dijelu. Assane Diao u 54. minuti zabio je za 3-0, dok je četiri minute poslije Andrija Maksimović iskoristio pogrešku domaće obrane i sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio rašlje za 3-1. Konačnih 4-1 postavio je Máximo Perrone u 90. minuti.

Baturina je na terenu proveo 65 minuta, dok je drugi hrvatski nogometaš u redovima Coma, Ivan Smolčić, u igru ušao u 74. minuti, piše Net.hr.