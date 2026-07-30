Poznati novinar i snimatelj napadnuti u Dalmaciji: Policija uhitila dvojicu Slovaka

Policajci PU zadarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjim i 20-godišnjim muškarcem, obojica državljani Slovačke, zbog sumnje da su počinili kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi.

Sumnjiči ih se da su u utorak, 28. srpnja, oko 10:30, na ulici u Viru, za vrijeme dok su novinar i snimatelj Dnevnika Nove TV Ivan Krznarić i snimatelj David Šimičić snimali prilog za televizijsku emisiju, verbalno i fizički ih napali kako bi ih spriječili u obavljanju posla od javnog interesa. Šimičić je lakše ozlijeđen.

Osumnjičeni su uhićeni istog dana u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave ličko-senjske te su u srijedu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske. Kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

"Ističemo kako je u navedenom slučaju postupano sukladno Protokolu o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, koji je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske", dodali su iz policije, javlja Dnevnik.hr.