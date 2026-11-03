Poznati novi detalji teške prometne nesreće u Splitu: Motociklist teško ozlijeđen, policija otkrila kako je došlo do sudara

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak navečer, 2. studenog, na raskrižju Dubrovačke i Velebitske ulice u Splitu teško je ozlijeđen motociklist. Policija je objavila nove informacije o okolnostima nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nesreća se dogodila oko 21.35 sati, a vozač motocikla zadobio je teške tjelesne ozljede zbog kojih je hospitaliziran u splitskoj bolnici.

Policija sumnja na oduzimanje prednosti

Policijski službenici na mjestu nesreće obavili su očevid, nakon kojeg je utvrđena sumnja da je prometnu nesreću izazvao vozač osobnog automobila.

"Utvrđena je sumnja da je vozač osobnog vozila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska izazvao prometnu nesreću", izvijestili su iz policije. Podsjetimo, već smo izvijestili o sudaru automobila i motocikla na raskrižju Dubrovačke i Velebitske ulice.