U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu u Srbiji danas je došlo do pucnjave, zbog koje je policija uhitila 17-godišnjeg učenika te obrazovne ustanove.

Kako piše Telegraf.rs, u pucnjavi je ranjena djelatnica škole koja radi kao spremačica. Prema prvim informacijama, žena nije životno ugrožena.

Policija je intervenirala i privela maloljetnika, a na mjesto događaja upućene su brojne policijske snage, pripadnici Žandarmerije i ekipe hitne medicinske pomoći.

Policija blokirala područje oko škole

Područje oko škole nalazi se pod policijskom blokadom, dok inspektori i forenzičari obavljaju očevid.

Srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova naknadno je potvrdilo da su u incidentu ozlijeđene dvije osobe, od kojih jedna najvjerojatnije vatrenim oružjem, a druga uslijed pucanja stakla, prenosi RTS.

Iz policije su naglasili da nijedan učenik nije ozlijeđen.

Motiv napada zasad nije poznat, a policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja.