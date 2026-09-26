Poznati norveški pisac krimića posjetio je Gripe: "Zaljubljen sam u Hrvatsku..."

Jo Nesbø, jedan od najprodavanijih svjetskih pisaca kriminalističkih romana, s romanima Leopard, Fantom, Policija, Sin, Žeđ, Macbeth i Nož, sudjelovao je na Mediteranskom festivalu knjiga gdje je predstavio svoj novi roman "Završni kadar", četrnaesti u serijalu o detektivu Harryju Holeu i prvi nakon nekoliko godina stanke, čije hrvatsko izdanje ove jeseni donosi nakladnička kuća FOKUS na hit.

26. rujna u 19 sati Mediteranski festival knjiga na Gripama ugostio je svjetskog popularnog pisaca krimića Joa Nesbøa. Zbog ogromnog interesa publike na MFK-u 2018. godine kada je predstavio svoj tada novi roman “Macbeth”, mnogobrojna publika iščekivala je svog omiljenog pisca i ovog puta te ostala oduševljena. Posjetitelje je dočekala promocija knjige koja je trajala od 20 do 21 sat, a poslije su toga obožavatelji mogli dobiti potpis knjige te fotografiju s autorom.

"Zaljubio sam se u Hrvatsku" rekao je voditeljici Jo Nesbø, kojem je ovo treći put u Splitu. Upravom ovim prisjećanjima na dolaske u Hrvatsku počeo je razgovor genijem krimića.

Nesbø je istaknuo da puno piše, ne usporava i piše često, a kad se probudi u 5 ujutro, proradi mu mašta iako mu osjetila još spavaju. Tada zapiše dio ideja koje poslije koristi za knjige.

Ispričao je anegdotu o nastanku svoje prve prepoznatljive knjige. Naime, kad je izdavač naručio da napiše memoare o životu na turneji sa svojim bendom, umjesto toga je smislio zaplet za svoj prvi kriminalistički roman s Harryjem Holeom, Šišmiš, jer "ono što se dogodi na turneji ostaje na turneji".

Govoreći o svojim likovima u knjigama naglasio je da drži jasnu granicu između izmišljenog i stvarnog života, njegova protagonista sigurno ne bismo upoznali u trgovini ili na tržnici. Misli da je motiv najteži za osmišljavanje u cijeloj knjizi jer treba biti logičan i napet, dok radnja teče sama od sebe.